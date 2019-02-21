印度核發BIS進口許可 台塑：液鹼價格將自谷底反彈

伴隨國際油價回穩，最近一周五大泛用塑膠報價呈現持穩的狀況，液鹼因大陸出口表現轉佳，內部庫存去化，本周報價勁揚逾 8% 多，根據 Platts 資料顯示，報價彈升到 357 美元，台塑 (1301) 預期，日本兩家同業安排歲修，對大陸出口減少，而印度 BIS(Bureau of India Standards)液鹼進口許可證將於第一季核發，液鹼報價可望自谷底反彈。亞洲乙烯現貨價彈回到 1200 美元，原料成本回穩，支撐 PE(聚乙烯)價格持穩，LDPE(低密度聚乙烯)小漲 0.49%，Platts 資料顯示，報價為 1030 美元，LLDPE(低密度線性聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)分別持穩 1010 美元、1 千美元，台塑評估，4 月亞洲輕油裂解廠進入歲修旺季，乙烯供給量減少，HDPE 需求、價格可望自 3 月升溫。



印度政府禁止無 BIS 許可證廠商液鹼進口，造成原銷往印度市場的日、韓及中東業者，低價轉銷其他市場，致使 1 月液鹼報價較去年 12 月下跌 13.5%，不過印度 BIS 許可證可望第一季核發，有利市場秩序恢復；另外，旭硝子、德山兩家日本廠商第一季安排歲修，對大陸出口液鹼減少，貴州年產能 100 萬噸氧化鋁廠將於農曆春節後投產，帶動液鹼需求，且價格自谷底彈升。

