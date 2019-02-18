農曆年後 乙烯現貨需求轉強 台塑化預期上半年石化產品市況健康

OPEC(石油輸出國組織)積極減產，去年 12 月每日減產 50 萬桶，減產支撐國際油價回穩，農曆年後，亞洲乙烯現貨市場需求回溫，帶動最新一周報價勁揚 1 成多，根據 Platts 資料顯示，每噸報價為 1195 美元，加上汽油油品價差由負轉正，台塑四寶台塑化 (6505) 突破 110 元季線反壓。國際油價回穩，農曆年塑化產業市場氣氛改善，乙烯持續彈升逼近 1200 美元，丁二烯持穩在 1100 美元，化解台塑化高價原料庫存壓力，並預期今年 3～5 月進入亞洲輕油裂解廠歲修高峰期，上半年烯烴石化產品市況雖不如去年同期，但仍是健康。



最近一周石化上游產品報價普遍止跌回穩，即便報價最為弱勢 EG(乙二醇)，跌幅縮小 3.68%，報價試圖在 600 美元大關築底，SM(苯乙烯) 則是回跌逾 3%，報價 1039 美元，上游苯則是跌深反彈 1.18%，報價 602 美元。



中國於農曆年前降準，釋出 1.5 兆元人民幣資金，睽違 10 年再度宣布實施家電、汽車下鄉政策，這對於塑化產品需求均有正面刺激的效應，特別是 PS(聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯) 等相關性較高五大泛用塑膠，若是需求回升，支撐上游石化產品報價。