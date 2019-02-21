營邦轉型有成將收割 上季EPS估超越前三季總和 Q1淡季不淡續攀高

伺服器解決方案業者營邦 (3693) 轉型顯現成果，去年下半年營運回溫，今年可望否極泰來！法人預估，上季該公司獲利將超越前三季總和，全年 EPS 估 0.78 元，今年首季淡季不淡，營運持續增溫，全年成長優於產業平均，EPS 估逾 2 元。營邦從 IPC 業務起家，後轉向伺服器機箱與儲存系統解決方案，營運因獲俄羅斯最大搜尋引擎 Yandex 大單，推升 2015 年業績突破 50 億元，達到高峰，單一客戶營收佔比最高超過六成，而其 EPS 在 2014 年與 2015 年也分別高達 9.53 元與 8.87 元，股價最高逾 200 元。



法人指出，因 Yandex 規模擴大，在競爭與客戶採購設計自主性提高之下，營邦不願只做低毛利的代工業務，因此展開為期三年的轉型調整，並在 2017 年陷入虧損，本業則從 2017 年第二季連續虧損五個季度，到去年下半年，因客戶分散效益顯現，才止血轉虧為盈。



目前營邦俄羅斯業績佔比僅剩 5%，去年最大業績來源為北美市場的 66%，其次則為歐洲的 13%；產品線方面，系統平台業務佔比逾 34%，伺服器機箱約 27%。去年第四季營邦因 12 月業績衝高至 3.39 億元，創 26 個月新高，季營收以 8.38 億元，創八個季度新高，季增 10.85%，年增 14.8%，法人估單季 EPS0.48 元，超越前三季總和 0.3 元，顯現轉機力道。



營邦元月營收看回不回，持續以 3.38 億元維持高檔水準，並較去年同期成長達 63.8%，預估首季營收優於第四季，寫九季新高，年增率超過四成，表現淡季不淡，EPS 估可達 0.66 元。法人指出，目前營邦前五大客戶佔業績比重約僅五成，轉型成果浮現，而去年營運基期低，今年可望顯現高成長格局，預估全年營收重回 30 億大關，逾 32 億元，EPS 逾 2 元。