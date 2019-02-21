〈普丁國情咨文〉普丁警告美國 若在歐洲部署導彈 新武器將瞄準美國

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週三 (20 日) 發表國情咨文中警告：「美國若退出《中程飛彈條約》並決議在鄰國 (歐洲) 部署導彈，俄羅斯將做出堅決的回應，目標瞄準美國。」

普丁向議會發表 90 分鐘的國情咨文，內容大打經濟牌，多談論俄羅斯國內事務，包括努力刺激俄羅斯的出生率、使更多俄羅斯人擺脫貧困，如減稅、房屋津貼等，改善醫療保健和教育等議題。

普丁談話中吹噓，俄羅斯經濟成長率應該在 2021 年超過 3%，然後在未來超過其他世界經濟體。

然而，世界銀行預測其將適度成長。根據世界銀行的數據，俄羅斯目前的 GDP 成長率約為 1.5%，並將在 2021 年達到 1.8%。

普丁在議會發表國情咨文時，重批破壞性的美國政策正以制裁為目標對抗俄羅斯。

普丁稱他不希望與美國對抗。但如果美國決定在其鄰國 (歐洲) 部署導彈，俄羅斯將被迫建立和部署這些新武器，這些武器不僅可以用於那些對我們構成直接威脅的領土，也可以用於那些決策中心 (意指美國) 所在的領土。

普丁還敦促美國在做出威脅俄羅斯的決策前，考量到俄國未來武器的射程和速度。

今年 2 月初美國證實將暫停履行《中導條約》相關義務，美國總統川普月初國情咨文演說提到，俄羅斯屢次違反條約，退出《中導條約》是「別無選擇」。

美國務卿蓬佩奧 (Michael Richard) 早前稱：「俄羅斯六個月內若無法遵守《中導條約》，銷毀違反國際法的導彈、發射裝置與相關設備，此條約將終止。」

該條約要求對所有射程在 500 公里至 5500 公里的巡航導彈與彈道導彈予以銷毀，並禁止再進行生產與試驗。

美國總統川普稱退出《中導條約》是「別無選擇」。(圖：AFP)

美國政府表示，在俄羅斯拒絕接受其導彈直接違反冷戰時期的協議之後，美國採取了這項因應措施。普丁對媒體表示，俄羅斯將參與新的核導彈技術研發，但不會捲入代價高昂的新軍備競賽。

截稿前，美國白宮和美國國防部沒有立即回應置評。