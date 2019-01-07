宸鴻Q4營收426.45億元 符合預期 法人估單季EPS 1.1元

TPK-KY 宸鴻 (3673) 公布 12 月營收為 125.27 億元，月減率 2.5%，年增率 9.6%，第四季營收 426.45 億元，季增率 32.5%，略優於市場預估 400 億元水準，較去年同期成長 29.7%，全年營收 1134.81 億元，年增率 5.85%。第三季為傳統旺季，宸鴻單季毛利率上升 3.8%，本業轉盈，營業利益約 2 億元，稅後淨利 1.91 億元，每股稅後盈餘 0.47 元，累計前三季稅後淨利 3158 萬元，每股稅後盈餘 0.08 元。



宸鴻第四季營收為 426 億元，法人推估，毛利率略微上升到 4%，營益率為 1.1%，稅後淨利 4.51 億元，每股盈餘 1.1 元，全年稅後淨利 4.83 億元，每股盈餘 1.19 元。



新款 iPhone XR 不再採用 3D 壓力感測功能，市場預期今年 OLED 款 iPhone 跟進，這對觸控雙雄手機產品線影響不小，法人亦預期，iPhone 占宸鴻營收比重由 43%，一口氣降到 33%。

