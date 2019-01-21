庫存去化不易 伺服器記憶體Q1合約價跌幅恐逾2成

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年1月21號18點4分

根據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查，伺服器記憶體市場受到庫存壓力與淡季效應影響，需求面持續低迷，而在美中貿易戰預期心理影響下，今年上半年市場需求將更趨保守，預估第 1 季伺服器記憶體合約價，將從原先預期的下跌 15%，擴大至 2 成以上，但預期第 2 季後伺服器需求將陸續回溫。

DRAMeXchange 資深分析師劉家豪表示，若以原廠供給達成率 (Supplier Fulfilment Rate) 來看，平均需求滿足度已從去年第 4 季的 90%，來到今年第 1 季的 120%，呈現供給大於需求情況，現階段北美資料中心客戶庫存水位普遍落在 5 至 6 周以上，傳統品牌廠維持在 4 周左右，以過往產線配置分析，庫存明顯高出一倍以上，使伺服器記憶體庫存難以去化。

從需求面來看，伺服器產業在歷經過去 2 年強勁的備貨動能後，新平台伺服器需求已獲得滿足，零組件庫存也已備齊，同時在今年總體經濟不樂觀與中美貿易戰等心理層面影響下，無論是資料中心業者與品牌廠，對於上半年需求皆趨於保守，在未來幾季記憶體價格預期將持續走跌的氛圍下，拉貨動能將更趨疲弱。

為避免供需問題持續惡化，今年 DRAM 原廠普遍沒有積極的擴產計畫，在伺服器記憶體的製程進展與高容量晶片的轉產計畫上也放緩腳步，以抑止過剩的供給。

此外，供給方為了加速去化庫存，從去年第 4 季起，普遍以「月」來議定合約價，顯示在產能增加與銷售壓力升高的情況下，小批量與低價格的趨勢越來越明顯，也意味著合約價將持續下探。

DRAMeXchange 預期，第 2 季後伺服器需求將陸續回溫，價格跌幅預期超過 10%，若庫存去化得宜，第 3 與第 4 季價格跌幅可望分別收斂至 8% 以上及 5% 以上，但預估全年價格跌幅仍將接近 5 成。