外媒：蘋果有望於WWDC 展現新Mac Pro

據外媒 Macrumors 報導，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 已表示正在開發一款高端高性能模組化 Mac Pro 桌機電腦，而針對的市場則是專業用戶群。此產品應有容易升級規格的能力，並將提供足夠的高級配件達成消費者的性能需求。

彭博記者 Mark Gurman 透露，蘋果内部已討論了在今年的 WWDC 上預覽新版高端 Mac Pro，儘管目前似乎還未做出明確決定。

蘋果今年 WWDC 計劃於 6 月 3 日至 6 月 7 日在美國加州 San Jose 舉行。

據蘋果高層 Craig Federighi 和 Phil Schiller 的說法，蘋果致力於使 Mac Pro 成為能夠容納虛擬實境 VR 和高端影視製作的最高端桌機系統。蘋果還組建了一個 Pro Workflow Team (產品工作團隊)，為其專業用戶量身定制 Mac Pro 和其他蘋果產品。

模組化工作站 (桌機電腦) 預計將與即將推出的專業顯示器搭配使用。有傳言稱該顯示器的大小為 31.6 英寸，分辨率為 6K，並通過新的 Mini LED 背光設計展現了「出色的圖像質量」。

目前蘋果未透露 2019 年 Mac Pro 的真正出貨時辰，但確實於 2018 年初承諾將在 2019 年推出該產品。