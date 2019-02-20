耕興去年純益略減0.6% EPS 7.58元 5G帶動首季訂單看俏

耕興 (6146-TW) 今 (20) 日公告去年財報，其中去年第 4 季稅後純益 1.75 億元，季減 11.8%、年減 2.6%，每股純益 1.9 元，去年全年稅後純益 7 億元，年減 0.6%，每股純益 7.58 元，展望今年首季，耕興表示，受惠 5G 帶動，已陸續接獲 5G 相關電子產品的檢測訂單，整體接單狀況良好。

耕興去年第 4 季營收 7.73 億元，季減 0.5%、年增 2.4%，稅後純益 1.75 億元，季減 11.8%、年減 2.6%，每股純益 1.9 元。

耕興去年全年營收 29.97 億元，年減 1.1%，毛利率 45.37%，年減 1.66 個百分點，稅後純益 7 億元，年減 0.6%，每股純益 7.58 元。

展望第 1 季，耕興表示，目前已接獲多款檢測 5G 智慧型手機、802.11ax(Wi-Fi 6) 基地台等行動通訊與無線網通訂單，農曆年後已陸續展開測試驗證。

另外美國新檢測實驗室今年初營運，整體業務接單良好，已陸續接獲 5G 相關消費性電子產品的檢測訂單。

耕興指出，目前在台灣、大陸及美國市場共 12 個檢測實驗室，也擴增包括 Field Trial(各國實地場測)、車聯網等之檢測服務項目，搶占更多消費性電子產品檢測市場之份額，為營運增添動能。