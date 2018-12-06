耕興11月營收2.5億元 看好Wi-Fi升級加速與5G商機

手機檢測廠耕興 (6146) 於今日公告 2018 年 11 月合併營收為 2.5 億元，較去年同期成長 1.64%；累計 2018 年 1 至 11 月合併營收為 27.35 億元，較去年同期略減 1.17%。耕興表示，在 Wi-Fi 升級加速，應用最新高階 Wi-Fi 技術的 802.11ax，是年底及明年無線網通測試大單成長的主要來源。另一方面，看好迎接首波 5GNR(第 5 代行動電話)商用化的終端產品除了手機，也包括 Gateway(閘道器)、Small cell(小型基地台)等，以及為了發展 5GNR 系統，電信營運商擴展基礎設施和通訊大廠採用最新的技術包含大規模多重輸入輸出(或巨量天線，Massive MIMO)、波束成型(Beamforming)，伴隨的龐大檢測市場商機，持續貢獻整體營運表現。



耕興指出，進入 5GNR 世代初期，4G LTE 基地台仍會持續支援非獨立式 5GNR (Non-Standalone, NSA 5GNR)，5GNR 的檢測必須涵蓋 3G、4G LTE、4G LTE-Advanced 等，因此將拉升單一機種之檢測費用大幅增加，耕興看好未來 5GNR 商轉之檢測爆發性成長的市場商機，對公司檢測業務及整體營運皆帶來正面的挹注。



目前美國的電信營運商為全球 5GNR 布建最快及最早商用化的，且同時提供有 Sub-6GHz 及 mmWave(毫米波)兩個頻段，更利用一種通訊訊號處理技術”波束成型 (Beamforming)” 解決 mmWave 傳輸距離的問題、以及大規模多重輸入輸出 (Massive MIMO) 技術提升系統傳輸速率，但這些新技術，讓設備廠商或晶片商以及電信營運商在測試認證面臨更多的挑戰；而 5GNR 高頻段基地台提供的超高連接速率，可運用於包括虛擬實境(VR)、混合實境(MR)、擴增實境(AR)，相較過去的 3G 與 4G LTE，不論是 5GNR 符合性測試或各國強制性測試的法規皆完全不一致。耕興美國矽谷灣區的新檢測實驗室順利於 11 月底取得 A2LA 認證的證書及營業許可，公司將率先與晶片大廠及電信營運商在 5GNR 商用化取得先機，創造整體營運新一波成長動能。