靠中國、賺中國的好日子再也回不去了！無根台商消失中

過去 30 年，許多在台灣沒沒無聞的台商，隨著中國經濟的起飛，在中國賺得滿盆滿缽，各種「大王」稱號響徹雲霄。然而，隨著中國企業競爭力崛起，這些無根台商逐漸面臨壓力，台商在中國的黃金盛世已然落幕。如今，中美經濟對抗加劇，更成為壓倒台商的最後一根稻草。

最新一期《財訊》雙週刊以「無根台商消失中」為題，報導台商在中國的起落過程，由於缺乏台灣事業根基，許多在中國白手起家的台商，在事業由盛轉衰之際，若下一代也缺乏接班意願，往往最後只有選擇轉售退場一途。全球前三大、中國第一大塑膠包材大廠興中控股，也面臨同樣的命運。

興中控股年產能超過 10 億件，客戶名單也都是雅詩蘭黛、歐萊雅（L’Oreal）等國際一線化妝品牌。在事業鼎盛時期，興中控股 2009 年曾規畫回台上市，後來因法規障礙而作罷。不料，2012 年興中將股權出售給私募基金 TPG，交易金額高達 6 億美元；四年後，TPG 再以 7.75 億美元出售給私募基金霸菱亞洲。據悉，興中也是面臨下一代不願接棒，讓創辦家族選擇出售退場。

一名券商則透露，除出售退場，這幾年台商會 IOP 的動機之一，其實是後代子孫沒有接班意願，才會讓創辦老闆決定讓公司上市，不僅自身可以退場，也讓公司制度與國際接軌，留住人才繼續經營企業。

上述交易案，宛如當今中國上萬家台商企業的縮影。這些在中國發跡的企業，第一代奮鬥二、三十年下來，雖曾創下輝煌成果，但如今也都碰到後繼無人，以及經營大環境惡劣的內外雙重挑戰。

蘇州台商協會會長謝清福觀察，2000 年是台商的分水嶺，在這之前台商在大陸「做什麼賺什麼」，之後中國官方大力扶持自己的國企與民企，只要有繳交完整產品企畫書，中國政府就會給錢、給地、給各種資源，台商競爭力逐漸被削弱。

在中國從事創投業的台商認為，以前大陸台商有美系大品牌餵訂單，現在唯獨蘋果表現尚可，自然大幅影響台商的生意。此外，中國和韓國品牌崛起，韓國品牌多半採用韓系供應鏈，而中國品牌雖然一開始採用台商供應鏈，但隨著紅色供應鏈崛起，台商的商機已大幅流失了。

除了中國供應鏈生態丕變外，自身轉型升級速度趕不上市場變化，也是這群無根台商面臨的困境之一。在中國曾被譽為麵包王的烘焙大廠克莉絲汀，創辦人羅田安早期在台灣以批發牛仔褲為業，後來進軍中國烘焙市場，一度展店上千家，成為中國最大的台資麵包業。

然而好景不常，2010 年起中國烘焙業進入戰國時代，大小麵包坊如雨後春筍般冒出，競爭壓力一下子變得劇烈；反映在克莉絲汀財報的是 2013 年首見虧損，至今已連續虧錢六年，累計虧損金額達人民幣 7 億元。

不僅是台商麵包王光環不再，台商中國女鞋王也早已不保。達芙妮在中國的市占率一度高達兩成，平均五雙女鞋中就有一款是達芙妮，門市據點高峰來到六千多家，年營收破一百億港元；如今營運陷入泥沼，連三年虧損金額二十四億港元，市值大幅縮減九成。市場專家觀察，品牌老化、設計款式跟不上流行，是達芙妮衰退主因。

中國台商的困境，除了面臨轉型挑戰外，部分也受到外在環境變化帶來的衝擊。一群專做製鞋機械設備業者開始將資源從大陸轉回台灣，例如，包辦豐泰與寶成越南廠鞋子幫機設備大廠誠鋒，2012 年回台設立公司、2018 年把研發團隊遷至台灣。製鞋設備廠鼎聖，則是把研發團隊移回台灣。去年，這群業者，更是在國內舉辦暌違十八年的製鞋機械展，似乎宣告著「轉台」意味濃厚。

相對於上市櫃公司擁有靈活的調整能力，白手起家的無根台商，大多缺乏應變能力。曾經擁有響亮名號的「台商大王」們，例如糖果大王徐福記、女鞋王達芙妮，矽膠按鍵大王大洋、東莞家具大王台升等名號，靠著中國市場打下非凡成就，如今卻也是因為中國市場而逐漸黯淡。