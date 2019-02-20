「全民退休投資專案」啟動 萬人可投資2種基金 實驗預計7月底上線

金管會顧立雄主委去 (2018) 年底提出，在基富通平台執行「勞退自選實驗平台」計畫，此全民退休投資實驗專案今 (20) 日完成首次專案會議，該專案遴選基金產品、基金池及投信的標準也同步出爐，未來將有限額一萬名民眾可參與投資實驗，而可投資的基金將有兩種，分別為：「目標風險類型」、「目標日期型」，依規劃時程，實驗專案可望在今年 7 月底上線。

「全民退休投資專案」將由基富通與一般投資人簽訂契約，由投資人在此一實驗平台定期定額投資，為期二年，自願參與實驗者限額 1 萬名。參與投資的民眾是以定期定額、長期紀律投資，以自有資金實戰操作，但須自負盈虧。只要 2 年期間持續扣款，則享有手續費全免、低基金經理費 (內含、扣基金淨值) 的優惠。

基富通表示，國人退休準備不足，加上大多數民眾，尤其年輕族群對退休生活感到許多不確定性。為此，基富通規劃的全民退休自主投資實驗專案，將協助國人進行退休理財的準備，讓國人及早自主理財，規劃退休人生，也為老年生活做更好的打算。

「全民退休投資專案」由產官學界組成的專案推動諮詢小組，並邀請國際知名顧問公司美世 (MERCER) 擔任本專案顧問。該小組今日已完成首次會議，鑑於私校退撫基金過去幾年不論在操作方式、績效及規模成長上都有相當好的表現，提供了參與私校退撫基金的教職人員更健全的退休保障，因此本次實驗專案亦參照其模式，並將專案內的基金規劃區分為「目標風險類型」、「目標日期型」兩種。

投信公司設計的上述兩類型基金除了皆需為組合型基金 (FOF) 外，「目標風險類型」則須依照風險屬性提案積極、穩健、保守各一檔，「目標日期型」則依據不同目標退休日期，規劃三種不同退休時間產品。

在投資規範上，不僅考量風險及報酬，並依照不同風險類型及退休時間，訂定股、債投資比例；為實踐深耕台灣市場、扶植台灣產業的決心，亦有一定比重投資台股基金，若投信原有組合型基金商品符合專案條件規範，也可成為專案的產品。

原則上將遴選出三家投信，遴選標準則包括至少需成立三年，具備發行管理組合型基金 (FOF) 的經驗或其國外母公司具備發行管理組合型基金三年以上經驗，及具備發行管理平衡型或多重資產型基金的經驗。