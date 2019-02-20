供不應求 鈀金漲破每英兩1500美元 創歷史新高

根據《彭博社》報導，為滿足日益嚴格的排放法規，汽車製造商對鈀金的需求大增，導致其價格飆升，今 (20) 日稍早，鈀金現貨一度漲破每英兩 1500 美元，創歷史新高。

台北時間週三晚間 6 點 18 分，Investing.com 報價顯示，鈀金現貨上漲 1.05%，至每英兩 1497.75 美元。

鈀金現貨價格上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

過去 1 年來，鈀金價格累計上漲約 45%，已連續 7 個月走揚；今日稍早，鈀金一度大漲 1.7%，來到每英兩 1505.46 美元，創歷史新高。

排放法規日益嚴格，市場對汽油車的需求，明顯高於柴油車，作為汽車廢氣排放系統觸媒轉換器原料之一的鈀金，變得更加搶手，價格亦隨之上漲。

花旗集團預估，鈀金價格仍可能進一步走高；香港諮詢公司 Precious Metals Insights 總經理 Philip Klapwijk 亦稱，鈀金價格將續揚，直到市場需求被滿足為止。

值得注意的是，近期車市疲軟，恐成鈀金利空；中國汽車工業協會 (CAAM) 數據顯示，1 月汽車銷售量年減 15.8%，連續 7 個月走跌；歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 數據亦顯示，1 月歐盟新車銷售註冊量，年減 4.6%，連續 5 個月下滑。

不過，汽車催化劑生產商莊信萬豐 (Johnson Matthey Plc) 仍認為，鈀金市場的供給缺口，會在 2019 年「大幅擴大」。