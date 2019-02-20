【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台積電宣佈配息 10 元，在高配息的激勵之下，帶動台積電走高，連帶使得市場對於未來台灣大型股將有可能跟隨台積電的配息政策調高股息，推動大型股上漲，加上市場期待 2019 年 5G 出貨量將會大增，5G 概念股走勢持續強勢，在大型電子股領漲及 5G 概念股持續走強影響下，帶動台股上漲 1.18%。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易談判消息持續樂觀，帶動今日早盤 A50 指數及上證指數持續走高，不過受到市場漲高遭遇套牢賣壓出籠影響，使得 A50 指數及上證指數漲幅壓回，加上前波強勢之芯片及 OLED 概念股漲多拉回，創業板也在央行未有進一步寬鬆之舉措出現回檔，在市場今日無強勢之類股領漲下，導致上證指數走勢呈現震盪。

《國際商品市場焦點分析》

原油期貨在居高不下的庫存、疲弱的經濟前景，以及美中貿易談判樂觀，和 OPEC 強力執行減產的多空因素拉扯下震盪，雖然美股早盤一度拉回平盤下，不過之後跟隨美股反彈溫和收高；消息指出此次談判美國要求中國保持人民幣幣值穩定，人民幣受到刺激大幅走高，激勵金價大漲突破 1340 美元；雖然美中貿易談判持續傳出樂觀消息，不過小麥出口數據再度不如預期，衝擊期貨價格大幅走低。

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