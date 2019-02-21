【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：市場關注美中新一輪貿易談判於華盛頓展開之際，週三美國公布一月 FOMC 會議紀錄，顯示成員對利率政策尚無共識，雖然預計外部風險升高，目前宜暫停升息，不過部分成員認為美國經濟和勞動市場仍強勁，因此保留了今年再升息的可能，美股受到衝擊一度下挫，不過會議紀錄也提到在今年稍晚宣布停止縮表是理想的，此被市場解讀為釋出鴿派訊號，美股重返漲勢，那斯達克勉強維持８連漲。

台股觀點：台積電宣佈配息 10 元，在高配息的激勵之下，帶動台積電走高，連帶使得市場對於未來台灣大型股將有可能跟隨台積電的配息政策調高股息，推動大型股上漲，加上市場期待 2019 年 5G 出貨量將會大增，5G 概念股走勢持續強勢，在大型電子股領漲及 5G 概念股持續走強影響下，帶動台股上漲 1.18%，籌碼方面，外資於期現貨合計買超 236 億；從市場變化來看，各國央行態度轉鴿，減緩國際資金移動的壓力，短線投資氛圍仍有利市場，目前市場焦點仍在本週移師華盛頓的美中貿易談判，預期將是決定首季股市行情能否持續回升的關鍵，不過仍須關注是否已有利多鈍化的跡象；另外，美國商務部呈交涉及汽車業新關稅的報告後，川普是否會在歐盟開啟關稅新戰場，也是需注意的焦點。

關注焦點：

1) 華府美中貿易談判進展

2)2/21 美國耐久財訂單

◆以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

