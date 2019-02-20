【日盛投顧】指數量出震盪走高

◆盤勢分析

1. 美股觀望美中貿易協商四大指數微漲，亞洲股市早盤小幅上漲。周二台股跳空開出，盤中蘋概與金融相關個股走強，加上尾盤期指結算，推升指數高檔震盪，終場加權指數收 10,272.46 點，上漲 120.20 點，漲幅 1.18%。

2.OTC 指數早盤開高，盤中狹幅波動，終場收 137.11 點，上漲 0.51%，維持沿五日線上揚的趨勢，續創近今年以來收盤新高，目前短天期均線呈現多頭排列，上方壓力為 140 點，下方支撐為 127.97 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收紅 K 線，突破前波 10,148.75 高點，目前上方壓力為年線 10,487.16 點。

(2) 量能：成交量擴增至 1319.89 億元，呈現價量齊揚，後續上漲仍須維持 1100 億元成交動能。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 115.34 億元；外資 + 108.00 億元、投信 - 0.85 億元、自營 + 8.19 億元。



蘋概、電子零組件強勢

1. 電子類股

(1)IC 製造、設計：權值龍頭股 2330 台積電去年獲利創新高，並宣佈今年將逐季配發股價，股票跳空開高，連動 2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、5264 鎧勝 - KY 創波反彈新高。此外，3035 智原挾三星後盾，切入 7mn NRE，股價強攻漲停，帶動 3443 創意擺脫調降評等陰影，股價爆量漲停。

(2) 被動元件：中美貿易戰轉趨和緩，被動元件族群因高殖利率與營收高度成長，2492 華新科、2327 國巨、2456 奇力新、3026 禾伸堂早盤衝高。

(3) 電子零組件：MWC 即將 2/23 開展，今年 5G 與摺疊手機成為新亮點，相關光通 3081 聯亞、3450 聯鈞、3234 光環、4979 華星光股價強勢上揚；材料 3645 達邁、5234 達興材料、8215 明基材市場資金追逐，周三股價量出竄高；鏡頭 3406 玉晶光、3630 新鉅科表現不俗。

2. 非電子類股

自行車：9914 美利達電動自行車今年出貨量看增逾四成，三大法人全面買超，收盤站上 160 元；同族群 9921 巨大股價再創波段新高。