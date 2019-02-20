日新創企業ADDress：月付5萬日圓 讓你在日本各地居住

日本的新創企業「ADDress」將於 2019 年 4 月開始，在日本全國各地展開定額的「co-living」共同居住服務。會員只要月付 5 萬日圓 (企業用戶為 8 萬日圓)，或是年繳 48 萬日圓的年費，就可在 ADDress 位於日本全國的據點居住。用戶各自擁有自己的房間，而客廳及廚房則需與他人共享。

ADDress 的這項服務，利用無人居住的房子或閒置的別墅來壓低成本，在進行裝修後，提供使用者一個舒適的居住空間。

ADDress 的營運方式 (圖：翻攝自 ADDress 官網)

會員所繳交的費用，包含水電瓦斯、Wi-Fi 無線網路、共用的家具、個人衛生用品，以及房子的清潔費用。每個房間可以連續預約 1 個星期，而每次預約最多不能超過 14 天。

初期，可在東京澀谷區、東京品川區、神奈川縣鎌倉市等，共 11 個地點可使用這項服務。而未來也將陸續在宮崎縣日南市、栃木縣日光市等地展開服務。

這項服務除了提供會員一個居住的空間外，也讓會員與會員之間、或是會員與附近居民之間，有機會進行交流。並能在「各個不同的地方認識新的社區」。

目前 ADDress 的合作夥伴有 ANA 及大津市等，橫跨民間企業與地方政府。在法人的客戶方面，目前有 Recruit Sumai Company、NPO Florence 等。

而為了確保會員素質及服務品質，ADDress 也將對會員申請人的身分進行審查。為來除了月費型、年費型會員資格外，也考慮接受單日使用者的申請。