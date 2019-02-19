指標觸及9年低點 WTO：2019全球貿易成長恐進一步放緩

根據《彭博社》報導，世界貿易組織 (WTO) 今(19)日公布的「世界貿易展望指標」報告顯示，2019 年首季，全球貿易成長率恐進一步放緩，其指標數據，已觸及 9 年低點。

早在去年 9 月，WTO 便預估，2019 年，全球貿易成長率將從 2018 年的 3.9%，降至 3.7%；WTO 認為，若當前的貿易緊張情勢，未能獲得解決，「估計值仍可能再下修」。

在「世界貿易展望指標」追蹤的 7 個貿易驅動因素當中，包括出口訂單 (95.3)、國際空運(96.8)、汽車生產和銷售(92.5)、電子元件(88.70)，以及農業原物料(94.3) 等 5 項因素，都接近或超過先前低點。

「世界貿易展望指標」綜合指數僅 96.3，創 2010 年 3 月以來新低；當該數據低於 100 時，即代表貿易成長低於趨勢水準。

WTO 透過聲明指出，貿易動能持續趨緩，凸顯了貿易緊張情勢造成的影響；此外，政治風險與金融波動，也可能使經濟面臨更多衰退風險。

WTO 稱，若美中貿易戰繼續升級，國際貿易緊張局勢，將隨之升溫，並對世界貿易體系，產生負面影響。

新一輪美中貿易談判，本週於華府登場，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談。