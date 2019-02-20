〈區塊鏈大應用〉日本 JASRAC 運用區塊鏈管理音樂授權費交易

日本音樂著作權協會 (JASRAC) 在 2019 年 2 月 4 日表示，將於 2020 年在音樂著作權的授權費管理系統上，導入區塊鏈技術。JASRAC 日前已與日本 IBM 合作，進行相關的驗證實驗。每年在日本的音樂使用授權費交易，約為 1100 億日圓。JASRAC 希望透過區塊鏈技術的運用，讓金流更為透明。

日本音樂著作權協會 JASRAC (圖：翻攝自 JASRAC 官網)

JASRAC 在 2018 年 10 – 11 月，與日本 IBM 共同進行了驗證實驗，證明了區塊鏈技術，可在音樂的使用到授權費徵收、分配等一連串作業，進行管理。在 2019 年夏天，將進行更貼近實際作業狀況的第 2 次驗證實驗。該協會有意在 2020 年時，將區塊鏈技術運用在部分業務上。

JASRAC 計畫在該協會最重要的業務，也就是音樂使用授權費用的徵收及分配業務，使用區塊鏈技術。JASRAC 向電台、網路音樂內容提供業者，及演奏者等收取使用授權費，在扣除該協會的營運經費後，將授權費用分配給作詞、作曲家們。雖然在日本的音樂著作權的管理上，已不再由 JASRAC 獨占，但是該協會的市場占有率仍接近 100%。也因此，外界強烈希望 JASRAC 在授權費用的徵收及分配作業上，能夠更為透明。

JASRAC 每年經手的音樂授權費，約為 1100 億日圓。多數的樂曲在每次的授權費用上，多不超過 1 日圓。根據該協會常任理事伊澤一雅的說法，系統的即時交易量「與小型的地方性銀行相當」。目前的作法，是將交易紀錄儲存在資料庫上；未來導入區塊鏈技術後，「從誰身上收取了授權費，而這些錢又分配給了誰，在確認作業上將會容易許多」。

而區塊鏈技術的好處不止於此，由於區塊鏈時時刻刻都在確認每筆交易的正當性，在音樂授權費的徵收，還有授權費的分配支付上，都可明確向當事人交代。JASRAC 的淺石道夫理事長表示，「進一步確保 JASRAC 的授權費流向透明性，是很重要的」。

然而在實際應用上，還存在著許多問題。在 2018 年所實施的驗證實驗中，是由 JASRAC 本身的電腦系統來進行交易上的確認，也由於該協會同時扮演球員與裁判的角色，在向外界強調交易紀錄「難以竄改」的說法上，缺乏說服性。

再加上導入區塊鏈技術時，需要大量的投資經費。淺石理事長表示，「並非期待區塊鏈可以減少成本支出」，但是如果因為花費大筆經費導入區塊鏈，因而壓迫到授權費的分配，那就是本末倒置了。