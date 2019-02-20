遠雄建設今年將於全台推出11個新案 以「輕小宅」產品為主力

遠雄房地產總經理張麗蓉今 (20) 日表示，預期台灣今年房市，低單低總將持續為市場主流，買氣受經濟影響較小，投資及炒作空間不再，2019 年可望業績持續成長，房市量穩價溫。遠雄建設 (5522) 今年預計於全台推出 11 個新案，推案總銷 317 億，地點集中雙北市、龜山、清水等地區，最大案為新北中和案，總銷 75 億元，另外在熱門的 A7 新市鎮，也將在第二季推出「遠雄新未來 2」。



張麗蓉指出，由於預估房市量穩價溫，因而加大北中南部推案力度，總計 11 個新案，皆以兩房、三房的「輕小宅」產品為主力，希望針對自住型客層，推出符合其需求的產品，主要策略「降低坪數、提高 CP 值」，除了 2、3、4 房坪數全面縮減、提高坪效之外，公設、建材甚至公設比部分，都會衡量 CP 值，在符合客戶經濟能力之下，有買到賺到的感覺。



其中今年新北新莊副都心預計推出遠雄達利，預計 3 月 29 日開案，案名遠雄達利，總銷金額 39 億元；新北 - 中和預計 5 月開案，案名「遠雄 CASA」，總銷金額 75 億元建案占地約 3415 坪，規劃 2-3 房主流產品；新北 - 新店預計 5 月開案，案名「遠雄青青」，總銷金額 10 億元；新北 - 板橋預計 7 月開案，案名「遠雄鉑翠」，總銷金額 30 億元；桃園 - 龜山預計 3 月 29 日開案，案名遠雄新未來 2，總銷金額 45 億元；桃園 - 桃園市預計 11 月 11 日開案，案名未定，總銷金額 17 億元；台中 - 清水預計 3 月 29 日開案，案名遠雄之星 7，總銷金額 17 億元；台中 - 清水預計 9 月 28 日開案，案名遠雄之星 8，總銷金額 43 億元；台南 - 安南預計 3 月 29 日開案，案名遠雄安南町，總銷金額 10 億元；台南 - 中西預計 9 月 28 日開案，案名未定，總銷金額 20 億元；高雄 - 楠梓預計 3 月 29 日開案，案名遠雄明水漾，總銷金額 11 億元。