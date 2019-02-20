自主品牌滲透率增 胡連Q2起營運有望逐步回溫

胡連 (6279) 去年受到中國車市疲弱影響，第四季業績旺季不旺，而在客戶持續進行庫存調節下，1 月營收也持續受到影響，為 3.20 億元，月減 7.98%，年減 24.97%。法人預估，第一季營運仍將受到客戶調節庫存影響，然自第二季起，在自主品牌滲透率提升，及新品出貨帶動下，營收及毛利率皆有望回溫。胡連去年受到原物料價格上漲、人民幣貶值、折舊增加等影響，法人指出，胡連去年毛利率恐將下降至 35% 以下，為近年低點， 而今年隨銅價及人民幣匯率止穩，再加上第二季起產能利用率有望逐步提升，預估毛利率有望回升至 36% 水準。



在自主品牌方向，胡連去年成長性以吉利汽車表現最佳，比亞迪次之，而長安汽車則呈現衰退，展望 2019 年，法人認為，由於去年吉利汽車基期較高，預估今年銷量將持平發展，而比亞迪在新能源車暢銷下，預估可保持 20% 成長性，其餘客戶則受惠滲透率提升，預估仍有 5-10% 的成長。