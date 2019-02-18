〈每日外資外匯觀點〉TD：透過交叉盤操作歐元 建議本周做空歐元兌澳幣

美元指數上周反彈，但無力站穩 97 整數關卡，周一持續拉回，本周市場關注 FOMC 及歐洲央行會議紀要公布、歐洲央行行長德拉吉發表談話。

瑞信駐紐約利率交易策略主管 Jonathan Cohn 表示，目前聯準會基本上已偏向鴿派，將放緩升息步伐，投資人轉向關注資產負債表，預期很快就會轉向彈性處理。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 在周一的報告中指出，美元在未來 24 小時內仍將承受一定壓力，目前建議逢高做空美元。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明銀行 (TD) 預期歐元兌美元暫時維持中性走勢，未來數月對歐元最具影響的將是總體經濟表現，該行的 HFFC 模型顯示，歐元兌美元將來到 1.1370，歐元仍有上漲空間，但並非意味著投資人在目前的價位操作歐元兌美元。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明銀行建議，投資人最好透過交叉盤來操作歐元，在歐元兌澳幣跌破 200 日均線線，可以考慮本周做空歐元兌澳幣。

此外，富國銀行策略師 Erik Nelson 表示，如果更多跡象表明歐洲央行無法提高利率，或者甚至不得不再次放鬆政策，將重新檢討對歐元長線走高的相關看法。

摩根士丹利維持長期看多英鎊兌美元的看法，認為 1.28 附近做多將是很好的選擇，但短期英國脫歐仍具不確定性，市場仍將動盪，但相信未來風險溢價消退後，英鎊將逐步反彈。