瓦城強勢保觀光股王寶座 股價創近19個月新高價

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 本周以來持續與美食 - KY(2723-TW) 進行觀光股王寶座拉鋸戰，但瓦城今日罕見強勢大漲，盤中一度漲近 4%，最高價來到 253 元，不僅與美食略拉開差距，也是 2017 年 8 月以來首見收復 250 元關卡。

瓦城去年一口氣展店 19 家，今年計劃再開 25-30 家，新開店的動能無虞。

可留意到，瓦城去年下半年同店營收成長優於上半年，主要是因與外送平台合作以及單價提升，由於外送平台有利餐廳獲得額外收入，隨著未來提供外送服務店數比重將逐漸提高，也為既有店提供成長新動能。

法人指出，瓦城長期以來透過一貫化的系統對採購及庫存實施嚴格的控管，有助穩定獲利率，可看到去年第 3 季瓦城營業利益率 12.72%，創 18 個月以來新高，隨著去年第 4 季啟用全球研發中心，使投資人樂觀看待，後市營運效率和獲利率有望進一步提升。

瓦城董事長徐承義日前表示，今年希望透過主力品牌「瓦城泰國料理」作為領頭羊，集團觸角將積極拓展至三線城市，搭配「時時香」快速展店、開新品牌，營收持續創高可期。

至於海外市場，除了在中國，徐承義評估美國市場已久，確定會選在南加州洛杉磯開出首店。