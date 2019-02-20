二款神車將改款上市 和泰車股價強勢表態

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今年將迎來新產品發表大年，股價今 (20) 日明顯發動，盤中漲幅近半根停板，相關汽車零組件大廠也可作為留意方向，法人指出，大億 (1521-TW) 作為和泰車製造廠國瑞汽車的重要供應商，隨著新款 TOYOTA ALTIS 上市，預料大億台灣廠的出貨將有明顯改善。

和泰車今年將有多款新車型將發表，除了 Yaris Crossover 以及最新推出的第 4 代小改款 Prius，最重要的是 3 月將有兩款國產重量級新車陸續發表，分別為第 5 代全新 RAV4 車系，以及第 12 代全新 Corolla Altis，是帶領 TOYOTA 今年銷售反攻的重要利器。

其中，大億為國內乘車型 OEM 車燈製造商，去年受國瑞汽車內外銷明顯衰退連棟影響，全年合併營收衰退近 8%，不過，統一投顧指出，考量新款 Altis 上市將上市，預料大億台灣廠的出貨將有明顯改善。

另一方面， Altis 新車上市後法人樂觀看國瑞汽車稼動率將提高，對於和泰車的業外獲利貢獻可望改善。

除了乘用車，商用車需求仍持續增溫，由於台灣商用車將於 9 月適應六期環保新法規實施，和泰車旗下的日野和豐田大型商用車，可望受惠提前換購需求，成為今年另一個成長的動能。