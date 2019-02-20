【富蘭克林】股債市雙迎漲 多重資產型基金機會風險並重

◆ 貨幣政策調整潛在變數 分散配置應對資產區間震盪

在聯準會暫停升息、中國進一步寬鬆，以及美中貿易談判傳順利進展的背景下，近期全球走出金髮女孩式 (Goldilocks) 的股債雙漲行情。富蘭克林華美投信對此表示，投資人在關注各類資產漲勢之餘，仍須提前預防未來貨幣政策轉折對市場帶來的波動風險，能靈活調整資產比重的多重資產型基金，會是攻守皆宜的較佳布局選項之一。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人王棋正分析，全球市場去年第 4 季的大幅修正，主要是美、中經濟遭遇逆風且貨幣政策偏緊所致，而聯準會升息意向轉鴿後，大幅激勵股市表現，同時中國人行降準與實施定向中期借貸便利操作（TMLF），緩和資金流動性問題，經濟數據亦有落底回升跡象。在兩大經濟體一止穩、一落底下，資本市場正迎來貨幣政策停止緊縮，且經濟觸底反彈的極佳表現契機。

不過王棋正認為，隨未來美國經濟數據向好的機率高，資金或再重新關注聯準會政策動向，且資產表現正持續收復 2018 年修正幅度，因此市場很可能逐步進入較為波動的情境，當主要央行重拾利率正常化進程，資產仍有大幅度區間整理風險，突顯此刻配置多重資產類別基金的重要性，透過各類型資產部位適時調整，有助投資表現盡可能維持平穩，應對風險與機會並存的轉折情境。

富蘭克林華美投信建議，多重資產類型基金透過資產配置降低波動度，取得股息、債息與潛在資本利得等多重收益來源，追求中長期回報。投資人可觀察操作策略與總體經濟變化的契合程度、資產配置是否有效降低波動度，並考量本身收益需求，找到適合的多重資產類型基金進行投資，是攻守皆宜的投資策略之一。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重，本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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