鋒裕新興市場債竄紅，為什麼？

相較於去年的跌勢，今年新興市場債券基金可謂揚眉吐氣，整體新興市場主權債券指數與新興市場企業債券指數分別上漲 3.7% 與 3%（美銀美林新興市場主權債券指數與美銀美林新興市場企業債券指數）。跌深後快速反彈與較高配息率，是台灣投資人一直青睞新興市場債券基金的原因，而其中的鋒裕新興市場債券基金（以下簡稱鋒裕新興市場債），更是不少投資人的都持有的好標的。不管是購買過或聽過該基金的投資朋友，「鉅亨買基金」帶你拆解該基金高人氣的秘密。

1. 短中長期績效亮眼

鋒裕新興市場債與同類型基金績效比較

一檔基金要能夠獲得投資人注意，長期好績效是最有效與直接的溝通方式。從上表可看出，鋒裕新興市場債短中長期績效穩定，除了各天期績效都優於同類平均外，排名也都處於同類型基金的前段班。

近三年各績效衡量指標與同類相比

除了最直接的報酬率外，考量波動程度後的各類指標也都不落人後。受益於較低的近三年標準差，鋒裕新興市場債的夏普值與索提諾比率分別高達 0.93 與 1.57，代表每單位風險與每單位下行風險可為投資人帶來的超額報酬領先其他同類基金。

2. 基金績效領先的秘密：跟漲抗跌

鋒裕新興市場債抗跌能力優於同類平均

資料來源：Morningstar，此處同類型指晨星定義中之全球新興市場債券分類，此處上漲獲利比率與下跌防禦比率皆為近三年數值，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/1/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鋒裕新興市場債券基金各風險與報酬指標良好的秘密，來自於追漲抗跌的特性。上圖橫軸為下跌防禦比率（市場下跌時，該基金跟隨下跌比例）、縱軸為上漲獲利比率（市場上漲時，該基金一同上漲幅度），當市場上漲 100% 時，新興市場債券基金平均上漲 99%，鋒裕新興市場債上漲幅度為 92%；若市場下跌 100% 時，同類基金平均下跌 106%，而鋒裕新興市場債下跌幅度僅 81%。儘管市場大漲時，鋒裕新興市場債漲幅較低，但透過減輕下跌幅度，是該基金表現亮眼的關鍵。

3. 基金配置大不同，追求風險與收益平衡

較低的下跌防禦比率，也體現在基金配置之上。與同類基金相比，鋒裕新興市場債在傳統新興市場國家配置金額較低，較高金額分配於中東非洲與已開發國家之上；從配債券票面利率來看，鋒裕新興市場債持有債券票面利率都集中於 5% 至 10% 之間，較高與較低票面利率債券持有比例都低於同類平均。兩者搭配來看，透露出儘管基金經理人大膽投資較多金額於中東非洲國家，但並非選取票面利率極高的危險標的，反而將資金集中在票面利率合理的債券，追尋收益的同時也控制風險。

鋒裕新興市場債投資區域分佈

鋒裕新興市場債票面利率分佈

鉅亨點評

鋒裕新興市場債券基金除了短中長期績效穩定居於同類基金前段班，若將波動程度納入考量，該基金風險調整後績效更是亮眼，偏好較高配息基金的投資人，可將該基金納入資產配置中。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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