紐約匯市—市場樂盼中美貿易談判 美元避險持量縮減 連3日走跌

週二 (19 日) 交易，由於市場樂觀認為，中美新一輪貿易談判可望解決紛爭，因此交易者縮減避險用的美元持有量，美元連續第 3 日下跌。

ICE 美元指數下跌 0.5% 至 96.469。

英鎊是今日兌美元匯率表現最佳的主要貨幣，自週一尾盤的 1.2925 美元上漲至 1.30 到 1.3056 美元範圍，使其本週開頭 2 日均走漲。

數據顯示，英國 2018 年末國內工資成長仍維持在 10 年來最快速度。但在英國首相梅伊與歐盟會面討論可獲國會同意的脫歐協議前，英鎊漲幅有限。

道明證券 (TD Securities) 外匯策略北美負責人 Mark McCormick 表示，「一切似乎都與主要新聞有關，以及英國沒有出現負面消息，加上 Fed 仍暫停升息，似乎都推動了這個走勢。」

McCormick 補充，根據該行的短期公允價值模型來看，英鎊仍很便宜。

稍早因義大利 12 月工業訂單年減 5.3% 的數據公布後，歐元下跌，但貿易樂觀情緒反轉走勢，使歐元兌美元自昨日的 1.1312 美元上升至 1.1347 美元。

儘管今日匯率上漲，眼下全球成長令人擔憂，意味歐元也尚未走出困境。

因歐洲經濟前景黯淡，歐元區債券殖利率下降，尤其是德國公債殖利率下降，對歐元構成壓力。歐洲央行 3 月 7 日召開會議，預計將調降成長和通膨預期。

BMO 資本市場外匯策略歐洲負責人 Stephen Gallo 表示，「歐元區嚴重依賴外部需求有兩大原因，一是德國龐大的外部盈餘，約占總產出的 7%，二是更疲弱的歐元區經濟體復甦緩慢，缺乏健康的金融系統，也沒有能刺激內需強勁成長的財政彈性。」

日圓 & 瑞朗

在日經 225 指數登上 12 月中旬以降最高點後，今日走勢持平，美元兌日圓匯率自週一的 110.61 日圓略降至 110.59 日圓。

另一個避險貨幣、瑞朗兌美元匯率走強，1 美元兌 0.9981 瑞朗，較週一 0.9957 匯率上升。上週五該匯率在 0.9949。

人民幣兌美元登上 2 週高點。外電報導，作為貿易協議的條件之一，美國要求中國承諾不讓人民幣貶值。

3：00，離岸人民幣兌美元上漲 0.14% 至 6.756 元兌 1 美元，稍早更達 6.7497，為 2 月 4 日以降最強兌美元匯率。