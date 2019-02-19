景氣差 中國海外併購減 裁員頻傳

普華永道今 (19) 日公佈的報告指出，去年中國企業國內外併購總金額約為 6780 億美元，與 2017 年水準差不多。其中，海外併購交易金額下降 23%，已經不到 2016 年高點的一半，連續第三年出現下滑。

從交易筆數來看，去年中國企業併購交易數量年增 11%，達到 10,887 筆，但仍然低於 2016 年的高峰。

普華永道表示，從趨勢來看，中國國企正在減少海外交易的佈局，將更多重心轉向內部重整和國內市場。而民營企業在國外投資方面則相對於國企活躍，海外併購的交易數量已連續三年超過國企。

從地理分佈來看，歐洲地區依然是中國買家最熱衷的市場，去年產生價值 509 億美元的併購交易。至於亞洲和美國分別位居二、三名，併購金額分別為 132 億美元及 52 億美元。

從併購產業來看，高科技和消費品產業是吸引海外併購交易的主要標的，這與中國政府鼓勵引進海外先進技術、品牌及消費品至中國國內市場的政策導向相契合。

民營企業裁員潮

中國去年遭遇到經濟下滑的衝擊，不光只有國企進行重整，民營企業也不乏傳出重整或是裁員的聲浪。

圖: AFP

京東宣布 2019 年將淘汰 10% 副總裁級別以上的高階主管。市場預估，這波淘汰潮將裁員數十到一百人左右。一般而言，企業淘汰的比例在通常在 5%-10% 附近，這次京東大動作的調整已經逼近這個比例的上限。

滴滴則在月度全員大會上宣布公司將做好渡過寒冬的準備，將針對非主業進行大規模裁員，在業務重整後，職位重疊和績效不彰的員工均會被解聘，整體裁員比率約 15%，達 2000 人左右。

華為則表示在 5G 系統陸續遭到歐美國家抵制，或是減少訂單的影響下，透露出業務前景悲觀的看法，警告員工苦日子將至，裁員已經是不得不為的措施。

最火熱的 AI 語音 IC 設計廠科大訊飛，同樣不敵消費性電子產品市場蕭條的衝擊，面臨到裁員的困境，近期甚至傳出將淘汰 30% 的員工。裁員風潮遍布各產業，足以想像中國整體經濟正遭逢寒冬。