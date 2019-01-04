貿易緊張局勢升級 中國去年併購美國公司金額大減94.6%

根據 Mergermarket 週四 (3 日) 公布數據顯示，由於貿易緊張局勢升級和政治不穩，去年全球併購交易數量，是自 2010 年後首度下降，其中中國對外併購的變化尤其顯著。

數據顯示，中國去年對美國公司的購買量下降了 94.6%，由 2016 年創紀錄的 553 億美元降至 30 億美元。相對地，他們將注意力轉向歐洲，併購交易價格飆升 81.7%，至 604 億美元。

整體來看，跨境併購交易數量由 19974 筆降至 19232 筆，至 3.5 兆美元。自 Mergermarket 於 2001 年開始進行研究以來，總值排名第 3。平均交易規模則排名第 2，為 3.848 億美元，略低於 2015 年達到的 4.003 億美元峰值。

Mergermarket 研究編輯 Elizabeth Lim 指出，2018 年由於全年市場變動大，併購的發展情況較易令人困惑，主要是貿易緊張局勢、政治不穩定以及加強監管審查，對全年達成的交易數量造成影響。儘管融資的廉價幫助交易金額上漲，全球競爭與公司整合的壓力仍舊較大。

Mergermarket 研究編輯 Jonathan Klonowski 表示，他預計地緣政治緊張局勢，將繼續影響 2019 年併購情況，政府的保護主義，將使得部分大型交易難以完成。

就去年的現金流而言，能源、採礦和公用事業，是併購主要發生的產業，總交易額達 6730 億美元，為第 2 高的紀錄。

整體來說，絕大多數產業的併購交易數量就下降，但由於新興的北美大麻產業的推動，農業在 2018 年創下 219 項併購交易紀錄。

數據顯示，全年有 32 筆價值超過百億美元的「超大型」併購，報告指出，武田藥品收購美國生物技術公司 Shire，交易價值達 797 億美元，為去年最大的單筆併購交易。