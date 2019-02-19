創意價值高 北京故宮前年文創營收達人民幣15億元 勝1500家A股公司

北京故宮向來很少公開內部訊息，不過北京故宮博物院院長單霽翔近日首度透露，故宮文創的銷售收入在 2017 年的銷售收入已經達到人民幣 15 億元，超過 1500 家 A 股上市公司的收入。

單霽翔並未進一步說明細節，但據北京濟研諮詢統計， 故宮的文創產品銷售額從 2013 年的人民幣 6 億元增長到 2016 年的近 10 億元。而在 2017 年，故宮文創部線下收入近 1 億元，線上淘寶網店收入近 5000 萬元，加上其他部門貢獻，故宮所有的文創產品全年總收入達 15 億元。

事實上，故宮並非一開始就這麼賺錢。故宮淘寶早在 2010 年 10 月就上線，但一開始，這些周邊產品與旅遊景點的紀念品無異，價格高昂、品質一般，也無新意，直到 2013 年改變銷售策略，開始「賣萌」，才開啟了自己的超級 IP 之旅。

單霽翔說，「過去我們叫文化產品，現在我們知道了，中間必須加兩個字，創意。什麼叫文化創意產品？我理解就是要深入地研究人們的生活， 人們生活需要什麼研發什麼。第二個，就是要深入地挖掘我們的文化資源，把文化資源提煉出來，和人們的生活對接，人們才會喜歡。」

陸媒報導指出，這種策略很大程度上也借鑒了台北故宮。台北故宮的文創產品開發時間非常早，特別是 2000 年之後，2013 年，台北故宮推出的「朕知道了」紙膠帶大為熱賣，一推出就風靡海峽兩岸。單霽翔在過去的演講中也提到，他和王亞民副院長分別帶隊去了台北故宮博物院，看了文化創意產品的銷售。

故宮賺錢之餘，部分人士建議可以考慮上市。2016 年北京大學文化產業研究院副院長陳少峰就提出，故宮的文創產品和門票收入應該打包上市，通過國資委全資的投資公司持有股權，最後將股權的收益作為故宮發展的事業基金，用資本運作來提供收入的溢價，從而進入更好的良好迴圈。

不過，單霽翔強調，故宮文創的使命並不僅僅是賺錢。他表示，故宮去年舉辦了 6 萬多場次的教育活動，甚至去了馬爾他、新加坡、泰國、澳大利亞等國家，而且不收一分錢。那麼辦公益教育的這些錢來自於哪裡呢？很大一部分就來自于故宮文創的收入。