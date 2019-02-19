分析師：「要塞英雄」不是電子遊戲業者陷入困境的主因

Epic Games 推出的免費的網路電子遊戲「要塞英雄 (Fortnite)」近年來震撼了遊戲產業，影響力超越產業類別，甚至進入更廣泛的社會文化領域。

它巨大的成功，導致一些人質疑美商藝電 (EA-US) 和 Take-Two Interactive (TTWO-US) 等一線電子遊戲公司的未來遠景，因為遊戲領域的激烈競爭衝擊這些遊戲巨頭的銷售業績。

美商藝電和 Take-Two 的股票在 2 月初發布第 3 季財報後受到重創。動視暴雪 (ATVI-US) 發布財報當天股票也大幅下跌。

分析師表示，這些龍頭遊戲公司面臨的問題遠在與「要塞英雄」的競爭之上。

專注於遊戲和電競的行銷分析公司 Newzoo 高級市場分析師 Tom Wijman 說，「問題不是只在於『要塞英雄』，」「主要原因是市場預期太高，『要塞英雄』雖是最簡單的理由，但它不是問題的原因。」

他說，現在每個新推出的遊戲都被拿來與「要塞英雄」相提並論，「但這款遊戲受歡迎的爆發程度是無法比較的。」

Niko Partners 分析師 Daniel Ahmad 表示，若假設「要塞英雄」是龍頭遊戲公司面臨的麻煩的「唯一原因」，這將是「愚蠢的」。

要塞英雄的「大逃殺 (Battle Royale)」模式是最受歡迎的遊戲方式，也是讓它一砲而紅的關鍵：100 名玩家被置入死亡對決的地圖上，看誰是最後一個倖存者。

在評論電子遊戲巨頭近期股價動盪時，Wijman 表示，問題在於對這些公司及其股東的「高估」預期，並補充說最近的大跌「早就該出現了」。

但 Niko Partners 的 Ahmad 表示，不止是誇大預期，還有其他一些問題，例如去年表現不佳的大型遊戲產品以及籌備中的未來遊戲產品。他還表示，手機遊戲和大逃殺模式等類別的出現可能會改變競爭格局。

事實上，美商藝電最近推出自創的線上免費對戰遊戲「Apex 英雄 (Apex Legends)」。到目前為止，該遊戲已被證明很受歡迎，該公司宣布在 2 月 5 日推出後的一週內有 2500 萬玩家註冊帳號登入參加。

然而，「Apex 英雄」的成功必須歸因於「要塞英雄」和它的前一代遊戲「絕地求生 (PlayerUnknowns Battlegrounds)」。

IHS Markit 遊戲研究和分析主任 Piers Harding-Rolls 說，這是因為大逃殺模式遊戲的市場變化如此之快，以至於新上市遊戲的性能很大程度上歸功於前一場遊戲，「『要塞英雄』已成產業標準，以至於你馬上就知道『Apex 英雄』該怎麼玩。」

儘管「要塞英雄」可能不是主要電子遊戲公司陷入困境的唯一原因，但分析師普遍認為，競逐遊戲玩家時間可能會是個問題。免費電子遊戲傾向於透過內容更新或遊戲內活動吸引玩家，讓用戶駐足，並透過銷售遊戲內物品賺錢。

Wijman 說，如果選擇玩一種遊戲，「用戶自然就不能同時再玩另一個遊戲。」

Harding-Rolls 表示，如果玩家非常投入特定遊戲，他們就不太可能再在其他遊戲中投入金錢。