2018日本電玩銷售：魔物獵人最暢銷、任天堂Switch最受歡迎

根據日本的遊戲綜合情報媒體「Fami 通」在 2018 年 1 月 1 日 – 12 月 30 日所作的統計，日本 2018 年國內家用電玩遊戲的市場規模，達 4343 億日圓。在遊戲軟體的銷售表現上，銷售額年增 8.2% 為 2642 億日圓，連續 2 年向上成長。而在遊戲主機的銷售表現上，銷售額年減 16% 為 1701 億日圓。

魔物獵人 世界 (圖：翻攝自 SIE 官網)

在遊戲軟體的銷售表現上，賣的最好的遊戲前 10 名分別為

PS4 的「魔物獵人 世界」，共賣出近 286 萬套。 任天堂 Switch 的「任天堂明星大亂鬥 特別版」，共賣出近 267 萬套。 任天堂 Switch 的「精靈寶可夢 Let’s Go! 皮卡丘」及「精靈寶可夢 Let’s Go! 伊布」，共賣出 136 萬套以上。 任天堂 Switch 的「漆彈大作戰 2」，共賣出 119 萬套以上。 任天堂 Switch 的「瑪利歐賽車 8 豪華版」，共賣出 100 萬套以上。 任天堂 Switch 的「超級瑪利歐派對」，共賣出近 83 萬套。 任天堂 Switch 的「星之卡比 新星同盟」，共賣出 72 萬套以上。 任天堂 Switch 的「我的世界」，共賣出 69 萬套以上。 PS4 的「決勝時刻：黑色行動 4」，共賣出 62 萬套以上。 任天堂 Switch 的「超級瑪利歐 奧德賽」，共賣出近 60 萬套。

遊戲市場規模的統計，包含盒裝軟體、線上下載、遊戲訂閱服務，以及付費內容等。

魔物獵人在 2018 年 1 月上市後，也拉抬了 PS4 遊戲主機的銷量。其下載版的銷售數字，達到 87 萬套，占全年度銷售量 286 萬套的 3 成左右。

第 2 名的任天堂明星大亂鬥特別版，於 12 月上市後，在短短 3 週左右就賣出了 2 百多萬套，更大大拉抬任天堂 Switch 遊戲主機的銷量。

而前 10 名當中，任天堂 Switch 的遊戲軟體就囊括了 8 個名次。表現相當驚人。

在遊戲機硬體的銷售表現上，前 5 名依序為

任天堂 Switch，共賣出 348 萬台以上。(上市以來的累計銷售數量近 689 萬台) 索尼 Play Station 4，共賣出近 170 萬台。(上市以來的累計銷售數量超 755 萬台以上) 任天堂 3DS 系列主機，共賣出近 57 萬台。(上市以來的累計銷售數量超過 2430 萬台) 索尼 Play Station Vita，共賣出 18 萬台以上。(上市以來的累計銷售台數近 583 萬台) 微軟 Xbox One，共賣出近 2 萬台。(上市以來的累計銷售台數超過 10 萬台)

2018 年日本國內最暢銷的遊戲主機，是任天堂 Switch 的 348 萬台。光是 12 月就在任天堂明星大亂鬥特別版的加持下，賣出了近 116 萬台，占全年銷量的 1/3。