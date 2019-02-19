2018日本電玩銷售：魔物獵人最暢銷、任天堂Switch最受歡迎

根據日本的遊戲綜合情報媒體「Fami 通」在 2018 年 1 月 1 日 – 12 月 30 日所作的統計，日本 2018 年國內家用電玩遊戲的市場規模，達 4343 億日圓。在遊戲軟體的銷售表現上，銷售額年增 8.2% 為 2642 億日圓，連續 2 年向上成長。而在遊戲主機的銷售表現上，銷售額年減 16% 為 1701 億日圓。
在遊戲軟體的銷售表現上，賣的最好的遊戲前 10 名分別為
- PS4 的「魔物獵人 世界」，共賣出近 286 萬套。
- 任天堂 Switch 的「任天堂明星大亂鬥 特別版」，共賣出近 267 萬套。
- 任天堂 Switch 的「精靈寶可夢 Let’s Go! 皮卡丘」及「精靈寶可夢 Let’s Go! 伊布」，共賣出 136 萬套以上。
- 任天堂 Switch 的「漆彈大作戰 2」，共賣出 119 萬套以上。
- 任天堂 Switch 的「瑪利歐賽車 8 豪華版」，共賣出 100 萬套以上。
- 任天堂 Switch 的「超級瑪利歐派對」，共賣出近 83 萬套。
- 任天堂 Switch 的「星之卡比 新星同盟」，共賣出 72 萬套以上。
- 任天堂 Switch 的「我的世界」，共賣出 69 萬套以上。
- PS4 的「決勝時刻：黑色行動 4」，共賣出 62 萬套以上。
- 任天堂 Switch 的「超級瑪利歐 奧德賽」，共賣出近 60 萬套。
遊戲市場規模的統計，包含盒裝軟體、線上下載、遊戲訂閱服務，以及付費內容等。
魔物獵人在 2018 年 1 月上市後，也拉抬了 PS4 遊戲主機的銷量。其下載版的銷售數字，達到 87 萬套，占全年度銷售量 286 萬套的 3 成左右。
第 2 名的任天堂明星大亂鬥特別版，於 12 月上市後，在短短 3 週左右就賣出了 2 百多萬套，更大大拉抬任天堂 Switch 遊戲主機的銷量。
而前 10 名當中，任天堂 Switch 的遊戲軟體就囊括了 8 個名次。表現相當驚人。
在遊戲機硬體的銷售表現上，前 5 名依序為
- 任天堂 Switch，共賣出 348 萬台以上。(上市以來的累計銷售數量近 689 萬台)
- 索尼 Play Station 4，共賣出近 170 萬台。(上市以來的累計銷售數量超 755 萬台以上)
- 任天堂 3DS 系列主機，共賣出近 57 萬台。(上市以來的累計銷售數量超過 2430 萬台)
- 索尼 Play Station Vita，共賣出 18 萬台以上。(上市以來的累計銷售台數近 583 萬台)
- 微軟 Xbox One，共賣出近 2 萬台。(上市以來的累計銷售台數超過 10 萬台)
2018 年日本國內最暢銷的遊戲主機，是任天堂 Switch 的 348 萬台。光是 12 月就在任天堂明星大亂鬥特別版的加持下，賣出了近 116 萬台，占全年銷量的 1/3。