〈觀察〉跳脫單純遊戲商角色 台廠善用自身優勢拚多角化經營

當市場進入新遊戲上線後，營運成績越發難以預期的時代，近來不少國內遊戲廠，已逐步利用自身資源優勢，跳脫原先的遊戲研發、代理或營運商角色，跨入如金流、廣告行銷、電商、美術外包、群眾募資、區塊鏈等領域，盼能藉由多角化經營，延伸業務觸角與擴大營運版圖，也創造穩定的營收與獲利來源。

智冠集團旗下事業包括數位遊戲、金融科技與網路行銷等，去年受惠旗下遊戲研發子公司中華網龍新遊戲《吞食天地 M》上市後、終結連 4 季虧損，加上子公司智凡迪、智樂堂也達到單季轉盈，廣告行銷事業獲利持續成長，金融科技事業虧損大幅降低，各轉投資子公司經營成效逐漸提升，帶動去年第 3 季獲利攀揚、季增近 3 成之多。

經歷去年重新檢視需要轉型、收編或放棄的事業，並將藍新科技併入金融科技事業群後，智冠到去年底為止，已完成大部分的營運調整。今年也將拓展 MyCard 業務市場，將遊戲產業的服務做到位，協助有意經營台灣市場的海外遊戲公司，提供一條龍的線上線下資源整合行銷服務，將各服務類型互相串接，以達最高效益。

橘子集團近年來由遊戲廠，逐步轉型為全生態網路企業，旗下事業涵蓋行動支付、電子商務、影音新媒體、群眾募資等領域，而日前在發布歷時 2 年打造的全生態系平台 Beanfun! 後，橘子集團轉型正式宣告步入最後一哩路。

Beanfun! 平台除全面整合集團服務外，首階段也與東森購物、KKbox、雄獅旅遊、PChome 等 76 家廠商合作，提供生活服務，並以全開放架構，持續吸引廠商入駐。雖然近來入口平台大多已成功發展出屬於自己的商業模式，但橘子集團執行長劉柏園強調，在地服務會最貼近在地需求，並將以遊戲用戶為基礎，與其他平台建立差異化。

昱泉去年起除了遊戲本業外，也成立美術外包部門，今年四大業務包括遊戲、美術外包、廣告投放業務與區塊鏈等，將同步並進，除原有的遊戲與美術外包業務外，國內廣告業務切入遊戲及傳統廣告代操服務，區塊鏈方面，將發展區塊鏈媒體領域，將國外媒體新聞落地來台，切入社群平台或評測單位，都是可能的方向，力拼今年營運轉盈。