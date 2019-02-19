和泰車擁三大成長動能 獲利面偏樂觀 可望脫鉤整體車市衰退表現

儘管車市龍頭和泰車 (2207-TW) 總經理蘇純興日前直言，今 (2019) 年台灣車市銷量預測將年減 1 萬台至 42.5 萬台，創 4 年低點，不過，法人指出，和泰車代理的 TOYOTA 今年進入改款周期、LEXUS 銷量持續強勁成長，再加上轉投資和潤企業的穩定貢獻等，後市獲利成長可期。

和泰車今年銷售目標是 TOYOTA、LEXUS 共 13.1 萬台，市占率 30.8%，較去年成長 3 個百分點。

國泰證期研究部今 (19) 日指出，TOYOTA 今年進入改款周期，兩大熱門車款包括 Corolla Altis 和 RAV4 都在改款範圍內，預計 3 月發表，因此，除了 LEXUS 受惠於消費者對 SUV 偏好度提升和平價豪華車維持強勁成長動能，今年 TOYOTA 買氣大復甦也不容小覷。

至於和泰車旗下汽車製造廠─國瑞汽車，自 2016 年起受到國產車式微和外銷訂單減少影響，獲利持續下滑，更於去年多次實施無薪假，恐使業績落至谷底，但國泰證期認為，今年國瑞有望隨著 Altis 銷售成長漸入佳境。

而和泰車旗下另一隻金雞母台灣汽車租賃龍頭和潤企業，去年合併營收達 110 億元，年增 17%，維持穩健成長動能，和泰車指出，預計其今年底完成掛牌上市，對母公司的長期貢獻可期獲法人肯定。