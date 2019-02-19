盤前財經大事搶先讀2019年2月19日

今日操盤前瞻

台灣 12 月薪資統計

日本 1 月貿易帳

美國 2 月 NAHB 房市指數

法說會：勤凱、葡萄王、文曄、精材、豐泰

股東會：傑智環境

鴻海集團投資承諾投資高軟 800 億元卻跳票？郭台銘臉書澄清

鴻海 (2317-TW) 調整美國威州投資計畫，也讓外界關注集團在高雄、巴西、賓州、印度等地投資進度；對此，郭台銘昨 (18) 日除透過臉書一一澄清外，也強調將在全球擴充製造與研發基地。閱讀全文...

兆豐金衝獲利 董座訂高標：期許子公司今年業績以成長 5 成為目標

兆豐金控昨 (18) 日舉行媒體春酒，董事長張兆順對集團子公司喊話，期許內部管理公司至少要有成長 5 成的目標，今年除了鞏固企金與外匯優勢外，也將持續擴大消金業務。閱讀全文...

台商海外資金匯回是否課稅 會計師教戰五大原則判斷

受到國際反避稅與美中貿易戰影響，掀起一波台商鮭魚返鄉潮，財政部發布函釋令，說明資金涉稅判斷標準，安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔表示，海外資金回台投資涉稅與否，可從五大判斷原則：資金性質判定、應課稅所得判定、區分課稅年度、稅負試算、稅務居民身分確認。閱讀全文...

郭明錤：iPhone 今年新品料規格升級 有利蘋概股反彈

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤，在最新報告中指出，預測 2019 年蘋果將持續發布 3 款新 iPhone，保持相同尺寸 (6.5 吋 OLED、5.8 吋 OLED 與 6.1 吋 LCD) 與瀏海區域面積，但新 5.8 吋機有望支持雙卡雙待。閱讀全文...

連七跌！中國一月汽車銷量下滑近 16% 業者：沒有好轉的跡象

中國汽車工業協會 (CAAM) 今 (18) 日公布最新數據，1 月汽車銷售量年減 15.8%，連續第 7 個月走跌，且「沒有好轉的跡象」。CAAM 助理秘書長徐海東表示，1 月汽車銷售量持續下滑，沒有好轉的跡象，「我們估計，2 月銷量也將下滑。」閱讀全文...