關中1月營收年增16.7% 年後訂單需求增 Q1營運動能良好

全球熱源居家產品大廠關中 (8941)1 月營收 1.77 億元，受惠瓦斯桶開關出貨暢旺，加上全新改版紅外線暖爐於 1 月開始陸續出貨至澳洲，雙雙貢獻集團首月營收較去年同期成長 16.67%，並創下連續 8 月保持年成長佳績。關中表示，看好戶外家居市場發展前景，持續擴大旗下戶外熱源家居產品應用範疇，提升中高階戶外烤肉用品之創新研發實力，推出包括烤肉爐、暖爐等紅外線系列商品，同步加大行銷推廣力道，拓展旗下北美專業戶外烤肉用品通路 Barbeques Galore 市場占有率；同時，自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」，建構完整從戶外到室內居家的熱源產品線，預期隨著戶外熱源家居業務經濟規模放大、新熱源品牌推廣步伐加快，將有利於維持成長動能。



關中指出，為進一步擴大集團旗下「Lovinflame」品牌業務，前進拉斯維加斯於 1 月參加全美最大傢飾大展拉斯維加斯冬季展，會展中展示「Lovinflame」品牌全系列商品，加上 Lovinflame 燃料能解決火源產品安全、重金屬汙染性問題，將有機會取代傳統蠟燭與酒精燈類產品，並成為集團整體營運另一隻腳。



展望 2019 年第一季，關中認為，在安全閥業務方面，從目前三個月以上訂單能見度來看，主要客戶將於農曆年後穩定增加訂單需求，瓦斯桶開關出貨表現將可望逐步提升，加上全新改版紅外線暖爐開始陸續出貨至澳洲，挹注第一季營收及獲利表現維持良好成長動能。此外，由於夏季為北美傳統烤肉用品銷售旺季，後續將陸續開始啟動新一波行銷宣傳計畫，搶灘旺季銷售商機。