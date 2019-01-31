康那香擘劃進軍越南市場 專利「罩杯式口罩」下半年推出

康那香 (9919) 看好不織布市場，預計下半年推出具有彈性不織布耳袋專利設計「罩杯式口罩」新品，並持續加速市場拓展腳步，中國揚州新廠計劃於 2020 年底完工，將越南列為下一個重點市場。康那香稽核處處長林秀娟表示，旗下產品分為四類，包括「衛生棉及護墊」、「濕巾」、「紙尿布」、「其他不織布產品」，前二項產品占比高達八成，但紙尿布產品瞄準老齡化趨勢，將從嬰兒尿布轉至成人紙尿布。



林秀娟指出，康那香雖著重於女性消費者為主的不織布產品，但也觀察到外在環境變遷，帶來嚴重的空氣污染，今年兩岸新品重心會放在下半年的「口罩」產品，導入自家專利「不織布耳袋」設計，並以產品功能性取得市場優勢。



林秀娟解釋，旗下口罩產品皆為台灣廠生產的自有品牌，以「優效紡」分布市場通路，產品差異在於藉由彈性不織布耳袋取代傳統鬆緊帶，可大幅提升使用舒適度，而新品罩杯式口罩，排除傳統一片式設計，使用上可隨著臉形不同而完整包覆，對於女性族群更能保有原始妝容。



康那香以台灣及大陸市場為主，林秀娟表示，台灣目前產能仍有擴充的空間，反觀大陸方面雖經諸多考量決議處分成都廠，但依舊看好龐大的內需市場，除了既有的上海廠，已選擇揚州建立新廠，預計於明年底完工，將成為中國沿岸代工廠商的衛星工廠。



林秀娟透露，越南人口紅利值得期待，正規劃將台灣自有品牌推廣至當地，並以經銷商形式建立台灣、中國以外的第三市場，至於前進越南的時程，她表示目前已進入洽談階段。

