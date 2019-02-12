處分風場收益可期 上緯攻漲停重回百元俱樂部

上緯投控 (3708-TW) 受惠業績題材發酵，去年第 4 季在出售轉投資風場股權收益挹注下，獲利表現可期，加上 1 月營收也寫下年增逾 26% 的好成績，激勵今 (12) 日股價攻高，盤中重回百元大關，並強攻漲停價 102.5 元，創近 8 個月新高。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於去年 4 月正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 20 部風機，每部風機發電容量為 6MW，總發電容量將為 128MW，均採用西門子歌美颯風機，預計於 2019 年施工，同年底併聯發電。

目前上緯手中仍有海洋國際投資持股約 5.4 萬張，持股比例為 15%，去年底決議出售約 2.7 萬張持股給日商 JERA 電力公司，交易總金額約 6.35 億元，使其對海洋的持股比例將降至 7.5%，處分利益則約 4.23 億元，預計今年上半年完成交割。

此外，上緯去年 6 月底也通過出售海能國際投資公司股權，對象為麥格理資本，處分收益為 2077 至 3377 萬美元，採取分階段收取價款並認列收益，8 月股權交割完成後，已有部分金額入帳，在去年第 4 季陸續完成行政契約、與台電簽訂購售電契約後，可再認列部分收益，第 4 季獲利表現可期。

上緯去年前 3 季每股純益為 7.83 元，從其去年 12 月公告的自結數來看，稅後純益為 2.46 億元，光是 12 月單月每股純益就達 2.71 元，在還未計算 10 月與 11 月獲利表現之下，上緯去年全年已大賺超過一個股本。

