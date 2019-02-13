上海銀納入MSCI成分股 週二股價大漲逾2% 坐上金融股股王

上海銀 (5876) 納入 MSCI 台灣指數成分股後，昨日早盤跳空奔上 46 元，收盤價 44.7 元，漲幅達 2.05%，攻上金融股新科股王。法人表示，上海銀經營穩健仍是看好，惟須留意後續比價效應。上海銀自去年 10 月 19 日正式上市掛牌以來，籌碼集中、股本不大、殖利率高等優勢，股價一路走揚，掛牌價 32.28 元，截至昨日收盤價 44.7 元，漲幅高達 38.48%。



法人表示，上海銀採取策略穩健的純銀行經營型態，不隨市場躁動追逐高利潤業務和商品，另一大優勢即是國際化腳步甚早，加上股本不大、籌碼集中，可稱外資偏好的個股類型。



法人提醒，從股淨比觀察，上海銀已達 1.5 倍，明顯高於國內老行庫水準，若持續上漲恐形成壓力，且昨日收盤雖站上股王，僅高於富邦金 0.4 元，日後是否出現比價效應備受關注。