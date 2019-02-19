山林水1月營收年增22.86% 跨足循環經濟 拿下永康再生水廠工程

山林水 (8473)1 月營收 4.38 億元，較去年同期成長 22.86%。山林水指出，環境資源的循環利用，是全球主流趨勢，山林水擁有水務工程、污泥回收再利用、土壤污染整治、有機事業廢棄物與生物質能發電等全方位環境工程技術，除承包台灣的環境工程之外，亦跨足中國大陸與東南亞，搶占循環經濟商機。台灣缺水問題嚴重，政府積極推動水資源回收再利用的再生水計畫，內政部營建署積極推動全國「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，總計將投入新臺幣 152 億元。



其中，全台首座供給高科技產業使用之台南永康再生水廠，即由山林水拿下營建署統包工程，預估 2021 年可先完成供應 0.8 萬噸的再生水處理量，而全期完工後永康再生水廠每日可供應南科台南園區約 1.55 萬噸再生水。



南科台南園區內為晶圓代工、面板等需要大量用水的高科技產業重鎮，永康再生水廠開始供水後，可為高科技產業開闢新水源，維持南科台南園區的經濟貢獻。山林水表示，將致力發展為「全方位環境工程公司」，朝循環經濟經營模式邁進。