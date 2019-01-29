山林水馬國自來水管汰換案工程預計2月底正式簽約

山林水 (8473-TW) 南向海外開發案推展順利，馬來西亞吉蘭丹州自來水管汰換統包第一階段工程達新台幣 128 億元，總經理吳人傑今 (29) 日指出，雙方議約順利，預計下 (2) 月底完成簽約，工程將在簽約後 4 個月內展開。

山林水日前和馬國吉蘭丹州水務公司（AKSB）簽署自來水管線汰換工程合作備忘錄（MOU），取得吉蘭丹州自來水管汰換統包工程優先議約權，此水管系統工程的首期工程款達 128 億元，全案總金額上看馬幣 35 億令吉 (約新台幣 264 億元)。山林水成為馬國吉蘭丹州水務公司的優先統包工程承攬商。

馬國吉蘭丹州自來水管汰換統包工程第一階段工程內容，包括先行汰換 2900 公里管線，以馬國吉蘭丹州境內管線總長度 6347 公里計算，推估全案總金額將超過新台幣 264 億元。

山林水本次在馬來西亞的合作公司 AKSB，是馬來西亞吉蘭丹州唯一的水處理運營商，負責全州供水運作，由於吉蘭丹州水管平均年齡已達 35 年，以致非用水損失高達 48%，且造成該州非財政收入的水供應比例高、水質較差，加上近年來新居民持續增加，使得汰換管線的需求增加。

山林水去年全年營收為 45.35 億元，年增 65.39%，預計今年接單量仍將維持去年水準；去年第 3 季稅後純益 9546 萬元，季增 13.69%，年增 13.75%，每股純益為 0.72 元；累計前 3 季稅後純益為 2.87 億元，年減 7.29%，每股純益為 2.17 元。