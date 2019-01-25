山林水8億元籌資案全數完成募集 現增股1/30上市

環境工程業者山林水 (8473-TW) 市場籌資案，包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 5 億元、辦理現金增資發行 560 萬股，合計將募集約 8 億元，該公司今 (25) 日宣布全數完成募集，現增股將於 1 月 30 日上市交易。

山林水現增股以每股 53.6 元溢價發行，由全體股東依持股比例認購，募集約 3 億元，同時，公司發行 5 億元的 CB 也將完成市場募集，全部共完成 8 億元的資金募集，所募集的資金將用於充實營運所需及償還銀行借款。

就市場的現況而言，2019 年全台前瞻基礎建設計劃釋出公共工程量將在 2200-2500 億元，山林水也計畫掌握相關工程商機；雖然公共工程毛利率偏低，初期無法反映到當年獲利表現，但未來仍將帶來中長期穩定挹注，山林水也認為，明年工程接案量至少維持今年水準，是營運基本盤，因此要備妥資金。

山林水去年全年營收為 45.35 億元，年增 65.39%，去年第 3 季稅後純益 9546 萬元，季增 13.69%，年增 13.75%，每股純益為 0.72 元；累計前 3 季稅後純益為 2.87 億元，年減 7.29%，每股純益為 2.17 元。

山林水認為，去年前 3 季獲利較去年衰退，主要是受水處理工程專案獲利減少，及旗下子公司東山林、綠山林 5 年免稅到期，還有營所稅率自 17% 提高至 20% 影響。雖然承攬政府工程標案帶動營收成長，但初期利潤較低，獲利不會與營收等比成長，隨著公司的規模及技術口碑累積，對公司未來發展潛力及動能將具有指標性意義。