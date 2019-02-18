郭明錤：iPhone今年新品料規格升級 有利蘋概股反彈

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤，在最新報告中指出，預測 2019 年蘋果將持續發布 3 款新 iPhone，保持相同尺寸 (6.5 吋 OLED、5.8 吋 OLED 與 6.1 吋 LCD) 與瀏海區域面積，但新 5.8 吋機有望支持雙卡雙待。

他還預測，蘋果還將發布 2 款新 iPad Pro、新款 iPad mini、3 款全新 Mac、新款 Apple Watch，新款 AirPods 與 AirPower 將在上半年出貨。相關消息有望推升近期供應鏈股票的反彈，投資人宜留心規格升級下所涉及的供應商。

具體來說，2019 年 Apple 新產品，包括：

(1) iPhone：保持相同尺寸 (6.5 吋 OLED, 5.8 吋 OLED 與 6.1 吋 LCD) 與瀏海區域面積，均用 Lightning (無 USB-C)。新 5.8 吋 OLED 可能支援雙卡雙待，新 6.1 吋 LCD 可能升至 4GB。全部或部分新款 iPhone 主要規格升級為：支援 UWB (Ultra-Wide Band) (用於室內定位與導航)、霧面玻璃機殼、雙向無線充電 (可充電其他裝置)、升級 Face ID (提升泛光照明器 (Flood illuminator) 功率)、電池容量提升與三鏡頭 (廣角 + 長焦 + 超廣角鏡頭)。

(2) iPad：2 款新 iPad Pro 配備升級處理器。既有 9.7 吋 iPad 面板尺寸增至 10.2 吋。新款 iPad mini 配備升級處理器。

(3) Mac：3 款全新設計的產品，包括：(i) 16–16.5 吋 MacBook Pro，針對專業設計師、電競使用者等、(ii) Mac Pro，可方便升級零件、與 (iii) 31.6 吋 6k3k 顯示器，採用類似 mini LED 的背光設計，畫質表現非常好。新款 13 吋 MacBook Pro 可能有 32GB 選項。

(4) Apple Watch：ECG 支持可能會增加額外國家，與新陶瓷機殼設計。

(5) 配件與音樂：新款 AirPods (支援無線充電與升級藍芽) 與 AirPower 將在 1H19 出貨。新款 iPod Touch 配備升級處理器。

與這些產品相關的元件供應鏈，預計包括台積電 (2330-TW)、穩懋 (3105-TW)、大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、瑞儀 (6176-TW)、鍇勝 (5264-TW)、譜瑞 (4966-TW)、新日興 (3376-TW)、燿華 (2367-TW)、華立捷 (3688-TW) 等。