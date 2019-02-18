台商海外資金匯回是否課稅 會計師教戰五大原則判斷

受到國際反避稅與美中貿易戰影響，掀起一波台商鮭魚返鄉潮，財政部發布函釋令，說明資金涉稅判斷標準，安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔表示，海外資金回台投資涉稅與否，可從五大判斷原則：資金性質判定、應課稅所得判定、區分課稅年度、稅負試算、稅務居民身分確認。

林志翔表示，台商海外資金經過多年累積，來源組成複雜，海外資金並非必然屬於海外所得，而匯回資金是否涉稅，必需從各筆資金形成的實質區分。

首先是「資金性質判定」，安永表示，檢視資金構成及來源，是否可提出財政部函令例示的相關證明文件以為佐證，如果無法提出文件佐證，就要等「海外資金匯回管理運用及課稅條例」專法。

第二、「應課稅所得判定」，如果可舉證匯回資金為本金或是借貸款項，則應無須課稅；但要注意的是，匯回資金屬海外所得、境外遺產繼承、贈與、大陸地區來源所得，就必須進一步判斷。

第三、「區分課稅年度」，也就是判斷課稅所得是否落在核課期間 5 年至 7 年內。

第四、「稅負試算」，當海外所得 100 萬元以上，從 99 年 1 月 1 日起適用所得稅基本稅額條例；而繼承與受贈的海外資金若超過免稅 / 扣除額，則須補稅並加計利息；大陸地區來源所得應併入綜合所得總額計稅。

第五、「稅務居民身分確認」，則是以稅務居民身分確認有無納稅義務。