自駕車夯！軟銀挹注9億4000萬美元 投資美國新創公司Nuro

美國新創企業「Nuro」在 11 日發表，該公司獲得軟銀集團 (9984-JP) 的 9 億 4000 萬美元 (約 1040 億日圓) 資金挹注。Nuro 已經在美國國內，利用無人自駕車來配送食物及其他商品。這次自軟銀取得的資金用途，將用來擴大服務區域，以及在其他的計畫上。

Nuro 是一家於 2016 年，由兩名 Google 出身的工程師，所創立的未上市企業。該公司研發利用自駕車技術，依不同客戶的需求，來提供商品的配送服務。

先前，Nuro 已從其他投資人取得了 10 億美元以上資金。包含 Greylock Partners 和 Gaorong Capital 這兩家創投公司。

2018 年時，Nuro 攜手美國的大型超市業者「Kroger」，就自駕車配送商品的商用化服務進行合作。並在同年底，於美國亞利桑納州，開始向一般消費者提供商品的配送服務。

軟銀集團旗下的軟銀願景基金 (SoftBank Vision Fund)，是由軟銀集團與沙烏地阿拉伯的公共投資基金所共同成立。規模超過 1000 億美元，在日本被業界稱為「10 兆日圓基金」。這此軟銀就是透過願景基金，來向新創企業 Nuro 進行投資。

而根據國外媒體報導指出，軟銀集團估計 Nuro 的企業價值達 27 億美元。而除了 Nuro 之外，軟銀集團在美國當地也有投資提供食物外送服務的「DoorDash」等業者。軟銀這次投資 Nuro，也被認為是為了提升外送服務效率。

軟銀集團 (9984-JP) 今 (12) 日在東京股市的表現，日本時間 10:58 時上漲 0.05% 股價 10020 日圓。