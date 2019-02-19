歐股盤後—市場持續關注中美貿易談判 泛歐道瓊盤旋在4個月高點

週一 (18 日) 交易，歐股走強，但主要指數盤旋在 4 個月高點，因投資者持續關注中美貿易談判，期待正面消息。

各市場表現

泛歐道瓊 Stoxx 600 上漲 0.2% 至 369.78，上週該指數收升 3%，上週五以 4 個月高點作收。

義大利 FTSE MIB 上升 0.6% 至 20333.26。

西班牙 IBEX 35 上升 0.3% 至 9155.50 。

法國 CAC 40 上升 0.3% 至 5168.54 。

英國 FTSE 100 下跌 0.3% 至 7219.47。上週該指數收升 2.3%，為 2016 年 7 月 15 日以降最大 3 週漲幅。

德國 DAX30 持平在 11299.20 作收。

歐元兌美元自上週五 1.1298 美元上升至 1.1308 美元；英鎊兌美元自 1.2892 美元上升至 1.2927 美元。

市場動力

中美貿易協議本週持續在華府舉行，促使市場期待這兩國即將成協議，然而投資者仍擔心中美就爭議議題的進展，例如華府對中國科技和貿易政策的不滿。

汽車股領跌，Volkswagen AG 下跌 1% 以上、Daimler AG 下跌 1%。據報導，美國商務部週日向川普總統呈交國安報告，就汽車與汽車零件的進口新關稅提供意見。

歐盟委員會發言人 Margaritis Schina 在週一新聞發表會上表示，歐盟將迅速回應美國任何汽車進口關稅。

美股週一因華盛頓日休假，意味其他市場活動可能也很清淡。CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「自去年夏季以來，歐洲市場一直努力求漲，但今早不溫不火的開盤顯示投資者似乎仍不願放手投資。」

歐股投資者等待 ECB 進一步討論重啟刺激機制的消息，係因歐洲央行執行委員會成員 BenoîtCoeuré 週五稱歐元區通脹疲軟，有可能進行另一輪有針對的長期再融資操作 (TLTRO)，提供便宜貸款。

活躍個股

德國聯邦金融監管局週一下令，禁止建立或增加行動支付公司 Wirecard AG (WDI-DE) 股票的空頭部位，理由是該公司股票表現疲軟已導致市場不確定性。(Wirecard 是德國 DAX 藍籌指數的成分股) 消息激勵該公司股票大漲 15%。

法國車廠 Faurecia S.A. (EO-FA) 上漲 1.3%，因 2018 年淨利上升。

奧地利晶片廠 AG 大漲近 4%，係因報導稱該公司正試圖自多元化，降低對蘋果 iPhone 的依賴。

英國銀行股 Barclays PLC (BARC-UK) 下跌 0.9%，係因遭一位大股東 Tiger Global PLC 拋售全部 10 億美元持股， CMC 的 Hewson 表示，「本週稍晚該銀行將公布全年結果，此舉在財報前夕，難稱此舉是一種信任投票。」