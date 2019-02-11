〈金融業新春團拜〉兆豐金去年獲利創3年新高 員工年終加分紅可望逾8個月

兆豐金控今 (11) 日舉行豬年新春團拜，董事長張兆順開工日捎來好消息，他表示，兆豐金、銀去年獲利創近 3 年來新高，今年平均年終獎金 4.8 個月，加上員工分紅 3.25 個月，合計平均超過 8 個月。

兆豐金去年稅後純益 282 億元，核心子公司兆豐銀稅後純益就高達 242.15 億元，雙雙創下近 3 年來的新高，張兆順表示，這是全體兆豐同仁辛苦努力的成果，豐碩的獲利表現也將反映在員工的獎金上，粗估今年年終加績效獎金，合計可達 8 個月以上，但詳細數字仍需經董事會通過。

張兆順表示，過去一年，兆豐銀在法遵作業，全都以美國紐約分行被要求的最高規格進行改善，去年 APG 來台評鑑也肯定兆豐金在法遵工作上的努力，不過他也強調，未來兆豐在強化法遵的工作，仍將繼續以高規格的標準自我要求，不會有任何鬆懈。

金控總經理胡光華指出，集團子公司共銷包括，經紀業務的開戶與推介、銀行分行設證券櫃、信用卡推廣、基金與產險業務銷售等都有不錯的表現；另外，在資金操作、洗防與資安等也有很好的成效。

整體而言，金控旗下 7 家子公司中，除了證券、創投及投信因補稅而未達稅後盈餘目標外，其他子公司均順利達成，未來集團的經營也會持續加強努力。

銀行總經理蔡永義補充說明，銀行去年積極發揮「事業群架構」的經營綜效，除了積極鞏固企金、國際金融、財務操作等既有的利基優勢外，同時也積極擴大消金放款、財富管理與信用卡業務，改善獲利結構。