陳茂波：估香港Q4 GDP增速3年最差 出口幾乎「零成長」

香港財政司司長陳茂波昨 (17) 日表示，受美中貿易戰與零售銷售放緩影響，香港第 4 季商品出口幾乎「零成長」，並預估 2018 年第 4 季 GDP 年增速將低於 1.5%，較前 3 季 3.7% 的平均增幅腰斬，除為全年最差，更創下近 3 年來最弱經濟表現。

隨著全球經濟增速放緩以及國際貿易問題加劇，香港去年 12 月的商品出口貨值年減幅度持續擴大。繼去年 11 月的商品整體出口貨值出現 0.8% 的年跌幅後，12 月的比值更進一步來到 5.8%。其中又以輸往德國的 10.9% 跌幅最大。

根據統計，香港 2018 年前 3 季商品出口平均增幅為 6%，在去除價格變動後，第 4 季的商品出口幾乎呈現零成長。

此外，受消費情緒低落影響，第 4 季零售銷售僅提升 2.1%，與上半年 12% 升幅相距甚遠。

陳茂波表示，從眾多數據中可觀察出香港 2018 年第 4 季的經濟放緩趨勢非常明顯，且按經濟增長放緩的程度推算，2018 全年 GDP 增長幅度約為 3%，僅達到去年預算案預測範圍的下限。

另外，2018 年第 4 季的香港貿易發展局出口指數小幅下滑 0.6 點至 35.2，觸及 3 年來最低水平，反映出香港貿易商對香港短期出口前景信心低落。

第 4 季香港貿易發展局出口指數小幅下滑 0.6 點至 35.2，觸及 3 年來最低水平 (圖：香港貿發局)

展望前景，現今國際政經局勢持續不明朗且存在變數，經濟下行風險依舊，陳茂波認為情勢並不樂觀，不排除今年經濟增長低於趨勢增幅的可能性。

陳茂波將在下周三 (27 日) 公布新一年度財政預算案，到時候也會一併公布去年第 4 季經濟增長數據與今年的經濟預測。