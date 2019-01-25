祖克柏稱「我們不賣用戶個資」 Facebook盤前股價漲逾1%

Facebook(FB-US)創辦人兼執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 投書媒體，強調 Facebook「不賣用戶個資」；今 (25) 日美股盤前，Facebook 股價漲逾 1%。

台北時間週五晚間 9 點 42 分，Investing.com 報價顯示，Facebook 盤前股價上漲 1.06%，至 147.38 美元。

Facebook 盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

祖克柏投書《華爾街日報》，稱 Facebook 的廣告收益，使其得以致力為所有用戶提供免費服務。

祖克柏認為，相較於傳統廣告，網路廣告具有定位精準、相關性高等優勢，Facebook 用戶甚至可以藉由改變個人偏好，獲取自己感興趣的廣告。

2018 年，Facebook 爆出一連串與個資保護有關的醜聞；對此，祖克柏於文中解釋，名單型廣告和販賣用戶個資有所不同，「人們通常不太信任自己不了解的系統」。

祖克柏強調，「有時，這意味著人們認為，我們做了實際上沒做的事；例如，我們不賣用戶個資，即使常有報導宣稱，我們做了這些事。」

祖克柏寫到，把用戶資料賣給廣告商，等同違背了我們的商業利益，因為這種行為，會損及 Facebook 對廣告商的獨特價值。

祖克柏亦稱，誘導性的點閱，不是人們想要的，廣告商也不希望，這類內容和自家品牌有所關聯。

對於 Facebook 上仍不時出現誘導性點閱內容的現象，祖克柏解釋，原因在於，負責把關的工作人員或人工智慧系統，未臻完善，而非 Facebook 刻意忽視這些問題。