KDDI au 攜手東京電力 盼鞏固用戶數

日經新聞在週一 (18 日) 傍晚的報導指出，KDDI(9433-JP) 與東京電力控股 (9501-JP)，雙方將在電力及瓦斯的銷售上進行合作。KDDI 旗下行動電話服務 KDDI au 的客戶，如果同時支付行動電話、電費、及瓦斯費的話，將可獲得數 % 的優惠。KDDI 希望可以藉此，留住行動電話的使用客戶。而在東京電力方面，則是希望藉助 KDDI au 的 4000 萬用戶，來穩固其電力使用客戶。各業界在面對市場飽和，擁有大量用戶的企業進行異業結盟的案例，似乎也將愈來愈普遍。

KDDI 計畫在本月底前，和東京電力旗下的「TEPCO Energy Partner」聯手進行電力和瓦斯的銷售。如果同時繳交行動電話及電費帳單的話，將可累積支付金額 1 – 5% 的 au 點數。如果連瓦斯帳單也一起繳納的話，根據業者的規畫，將會讓用戶獲得更優渥的 au 點數回饋。

隨著近年智慧型手機的普及，行動電話的用戶已經接近飽和狀態。KDDI 也開始將目光移轉到，其他「非關通訊」的服務方面。而電力零售市場，就是其中一個例子。KDDI 於 2016 年切入這個市場，目前和關西電力 (9503-JP) 等 4 家公司合作，在日本全國進行電力的銷售。而在日本關東地區方面，過去 KDDI 都是靠自身的資源來取得電力來源，這次則是有了東京電力的挹注。

在瓦斯的零售方面，KDDI 也在 2017 年時與關西電力合作，在日本關西地區展開銷售業務。在關東地區，則是首次展開瓦斯的銷售業務。

由於一般用戶在簽下電力與瓦斯的使用契約後，不會輕易的更換業者。KDDI 看中這點，希望藉此留住行動電話的客戶。

KDDI au 的解約比例，在 2018 年 3 月期為止的 2 年內，約為 0.8%。在 2019 年 3 月的解約比例約為 0.7%。KDDI 的高橋誠社長表示，「特別是和 2 種以上的公共費用一起繳費的客戶，在解約比例上有特別偏低的傾向」。

KDDI 看中的並非是由電力及瓦斯的銷售上獲利，而是希望建立一個從週邊服務來獲利的商業模式。用戶取得 au 點數後，會在 KDDI 所營運的網路購物平台進行消費，在其他的週邊服務平台也可使用 au 點數。也希望能夠將吸引東京電力的用戶，來使用 KDDI 在通訊之外的服務。

而在東京電力方面，在 2018 年 3 月期的電力銷售量，與 2016 年 3 月期相比，減少了約 3%。這次與 KDDI 合作，同樣的也是希望防止用戶繼續流失。

KDDI(9433-JP) 今 (18) 日在東京股市表現，上漲 0.24% 股價 2680 日圓。