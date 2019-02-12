KDDI宣布公開收購大型網路券商

日本規模僅次於 NTT 的第 2 大綜合電信業者 KDDI(9433-JP)，在 12 日對外發表，將對東證 1 部上市的大型網路券商「Kabu.com 證券」(8703-JP) 進行投資。投資金額最高將達 914 億日圓，出資比例 49%。公司名稱將更改為「au Kabu.com 證券」，未來看好 KDDI 現有的客戶群，將加速網路證券交易服務成長。外界認為，屆時「Kabu.com 證券」原有的股票也將會下市。

KDDI 將以公開收購 (TOB) 方式，以 1 股 559 日圓 (約高於 2 月 12 日收盤價 6%) 買進「Kabu.com 證券」的股票。公開收購將於 4 月下旬展開，預定進行約 30 個營業日。而針對 KDDI 此次的公開收購，「Kabu.com 證券」的母公司「三菱 UFJ 金融集團」(8306-JP) 也會釋出部分持股，該集團的持股也將由目前的 59% 降到 51%。

而 KDDI 將成立「au 金融控股」公司，並提高該公司在 2008 年與三菱 UFJ 銀行各出資 50% 所成立的網銀「Jibun 銀行」中的持股比例，KDDI 的出資比例將由 50% 提高到 64%，銀行名稱也將改為「au Jibun 銀行」，由 KDDI 主導該網銀的經營。

而包括「Jibun 銀行」在內的 5 間金融公司，都將併入「au 金融控股」旗下。在 2019 年度內，這幾家公司也都將冠上「au」這個品牌名稱。

KDDI 在行動電話業務方面擁有約 5300 名萬用戶，而 Kabu.com 也有約 110 萬的客戶。在 KDDI 龐大的用戶基礎，集團旗下擁有保險及資產運用公司，加上從客戶收集到的大數據，可望在金融服務方面大顯身手。

KDDI(9433-JP) 今 (12) 日在東京股市表現，上漲 0.56% 股價 2671 日圓。